الأسهم الأوروبية تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وفي مقدمتها أسهم شركات صناعة السيارات، بعد أن وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حروبه التجارية بالتهديد بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من المكسيك.

وعمد المستثمرون إلى تقليص مراكزهم العالية المخاطر في الأسهم وتحولوا إلى أدوات استثمارية أكثر آمانا وهو ما دفع الأسهم الدفاعية الأوروبية للصعود وعوائد السندات الألمانية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.8 بالمئة ومنهيا الشهر على خسارة قدرها 5.7 بالمئة في أسوأ هبوط شهري منذ يناير 2016، وهبط المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 1.5 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق في حوالي خمسة أشهر، بينما أغلق المؤشران كاك الفرنسي وفايننشال تايمز البريطاني منخفضين 0.8 بالمئة لكل منهما.

وأدى تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك إلى الإضرار بأسهم الشركات الأوروبية المنكشفة على ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وهبطت أسهم بنوك سانتاندر وساباديل وبلباو المسجلة في بورصة مدريد، وكلها لها وجود قوي في المكسيك، ما بين 2.4 بالمئة و4.1 بالمئة.

وأغلق مؤشر قطاع السيارات الأوروبي منخفضا 2 بالمئة، متأثرا بهبوط أسهم فيات كرايسلر وفولكسفاجن 4.8 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.

وفي بورصة ميلانو انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية 0.7 بالمئة متضررا من خسائر لأسهم البنوك بعد أن حذر البنك المركزي من أن الدين العام قد يرتفع بأكثر من المتوقع هذا العام.