القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
اقتصاد
السبت 01/يونيو/2019 - 05:20 ص

أسعار الديب فريزر اليوم

أسعار الديب فريرز
أسعار الديب فريرز
سيد ابراهيم- أسامة الشندويلي
dostor.org/2649986

شهدت الأسواق، اليوم السبت، تباينًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور"، أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، منها على سبيل المثال الديب فريزر.

وسجل ديب فريزر "كريازي رأسي نوفروست 250 لترًا 6 أدراج" سعر 8125 جنيهًا، و"أفقي ديجيتال سعة 220 لترًا" سعر 5050 جنيهًا، و"كريازي أفقي 178 لتر" سعر 4150 جنيهًا، بينما سجل ديب فريزر من فريش أفقي سعة 215 لترًا نحو 4050 جنيهًا، وتوشيبا نوفروست 4 درج رأسي 195 لترًا سجل 5545 جنيهًا، وسجل ديب فريزر اليكتروستار أفقي 220 لترًا نحو 3500 جنيه.

ويقول المهندس عزت سالم، متخصص في صيانة أجهزة التبريد، إنه يجب مراعاة عدة أشياء قبل شراء ديب فريزر، من أهمها اختيار الحجم المناسب لـ"ديب فريزر" فى منزلك، بحيث تكون هناك مساحة كافية لوضعه، مشيرًا إلى أن سعة التخزين تقاس باللتر، وأن كل كيلو جرام تخزين يعادل 1 لتر، كما يجب شراء أكبر حجم.

وأوضح "سالم"، أن الديب فريزر الأفقي يختلف عن الرأسي، فالأفقي مساحته أوسع وكبيرة لكنه غير منظم، والرأسي مساحته صغيرة لكنه منظم، ولابد قبل الشراء السؤال عن حجم استهلاك الكهرباء، وخاصية التبريد السريع، مع وجود منبه للكشف عن درجة الحرارة داخل ديب فريزر.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

الرئيس السيسى: مصر تهدف إلى تعزيز دور المرأة فى العالم العربى

الرئيس السيسى: مواجهة الإرهاب على رأس التحديات التى تواجه العالم

من يربح دوري الأبطال.. 4 عوامل تحدد هوية الفائز بين ليفربول وتوتنهام

"المالية" تتحدد سعر الدولار الجمركي خلال شهر يونيو

ads
الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

قرار عاجل لـ"الكاف" بشأن أحداث مباراة الترجى والوداد

ألبومات الصور

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

رياضة

قرار عاجل لـ"الكاف" بشأن أحداث مباراة الترجى والوداد

أبها السعودى يضم "بقير" لاعب الترجى التونسى

الترجى التونسى: الحكم أعلم قائدى الفريقين بوجود خلل فى تقنية "الفار"

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

قرار عاجل لـ"الكاف" بشأن أحداث مباراة الترجى والوداد

الرئيس نيوز

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي بمقر القمة الإسلامية

ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو

السيسي يشهد احتفال ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم.. الأحد

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة بناء أوطاننا

رئيس الوزراء القطري يغرد من مكة المكرمة

كشكول

اليوم.. ختام ماراثون الامتحانات الإلكترونية للأول الثانوي

ننشر لينك تقديم رياض الأطفال للمدارس التجريبية بالقاهرة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والأوراق المطلوبة

تعليم المنيا تؤكد إعلان نتيجة الإعدادية بعد قليل

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

اكتشاف لوحة حجرية ترجع إلى عهد أسرة مينغ الإمبراطورية بالصين

مصرع 4 من صيادي النمور برصاص الشرطة في بنجلاديش

اكتشاف بقايا عالم غرق قبل الميلاد

الصحة

"التوت الأزرق" يحمى من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎