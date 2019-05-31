رئيس اتحاد المكفوفين: مصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال في نوفمبر

أكد رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضات المكفوفين الدكتور أحمد عوين، أن مصر ستستضيف بطولة العالم لرفع الاثقال في نسختها الـ14 خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر القادم.

وقال عوين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الجمعة ــ إن مجلس إدارة الاتحاد حرص على وضع خطة جيدة لإخراج البطولة بصورة متميزة تليق باسم مصر، مشيرا إلى أن استعدادات أبطال المنتخب الوطني تقام على قدم وساق.

وأضاف أنه سيتم اختيار عناصر المنتخب النهائية لبطولة العالم من خلال إجراء تصفيات كأس الاتحاد المصري للعبة، والتي ستقام منتصف شهر يونيو المقبل في كلية التربية الرياضية بطنطا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الطرفين، بجانب تنظيم دورات تدريبية للمدربين في الكلية ذاتها على هامش فعاليات البطولة.

وأشار عوين إلى أنه فور الانتهاء من اختيار أبطال المنتخب الوطني المشاركين في البطولة، سيتم الدخول في معسكر مغلق حتى موعد انطلاق الحدث الرياضي الهام.