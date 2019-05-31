"ذوي القدرات الخاصة إبداع بلا حدود".. احتفالية بقصر الشاطبي (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "ذوي القدرات الخاصة والهمم.. إبداع بلا حدود" بقصر ثقافة الشاطبي، أقيم الحفل بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة الإسكندرية وجمعية استمروا في العطاء برئاسة الدكتور بشرى إسماعيل، تضمن فقرات فنية متنوعة منها إلقاء شعر وغناء لمجموعة من المكفوفات، كما قدمت فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للجمعية عرضا فنيا بقيادة كابتن مصطفى ديشه، عرضت خلاله تابلوهات مستوحاة من الفلكلور السكندري منها الفرح الإسكندراني هذا إلى جانب العرض الفلاحي، السيناوي وفقرة التنورة على نغمات أغنية صلوا على سيدنا النبي للطفل الصغير عمر الذي لا يتجاوز عمره خمس سنوات.



وأقام بيت ثقافة رشدى أمسية شعرية نقدية بمشاركة عدد من الشعراء والناقد الشباب منهم فهد الحوتى، محمود حامد، أحمد شاهر، أدارت اللقاء الشاعرة هنا ممدوح، بينما أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "الحب وتقوى الله" بحضور كل من زينب محمد والشيخ محمد جلال حمودة من المجمع الأزهري بسموحة، ناقشا خلالها معنى التقوى وفضلها وكيف ننمى تقوى الله في القلوب.