"ثقافة الإسكندرية" تناقش دور التعليم في تنمية المجتمع

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان "دور التعليم فى تنمية المجتمع" ببيت ثقافة 26 يوليو بفرع ثقافة الإسكندرية؛ تحدثت خلالها الدكتورة هند الجبالى عضو لجنة التعليم فى البرلمان، عن النظام التعليمى الجديد الذى سيجعل الطالب يعتمد على الفهم وليس الحفظ، كما يسهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية خلال ٤ أو ٥ سنوات على الأكثر، وخلال اللقاء أوضحت الجبالي أنه من المقرر إنشاء صندوق للنهوض بالتعليم الهدف منه بناء مدارس جديدة ورفع رواتب المعلمين، واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة مع الحضور على وعد منها بمناقشة ملاحظاتهم ووجهات نظرهم وتفعيلها من خلال لجنة التعليم بالبرلمان.



عقد قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "التصالح مع النفس والأبناء" بدار أحمس لرعاية المسنين، ألقتها زينب طه مدير إدارة التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا، تحدثت خلالها عن أهمية التصالح مع النفس مقدمة مجموعة من النصائح لتحقيق الشعور بالسلام الداخلي أهمها الرضا والقناعة، والتخلص من المشاعر السلبية والتحكم في الغضب والانفعالات، هذا إلى جانب ورشة رسم حر أقيمت بمرسم الطفل بالقصر.



كما عقد بيت ثقافة رشدي ندوة بعنوان "الحوار المجتمعى ودور المرأة فيه" تحدثت خلالها الشاعرة نجلاء خليل عن دور المرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع وأهمية عضوية المرأة في مجلس الشعب حتى تتمكن من خدمة مجتمعها على أوسع نطاق وكذا طرح مشاكل المجتمع بكل شفافية ومحاولة إيجاد أفضل الحلول لها، أعقب ذلك ورشة تصميم معلقات جلدية ضمن النشاط اليومي لنادي المرأة تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية.