فياريال الإسباني يُجدد عقد مدربه كاييخا لمدة عامين

أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه خافيير كاييخا لمدة عامين.



وكان كاييخا قد تعرض للإقالة من منصبه كمدرب للفريق في 10 ديسمبر الماضي، لكنه عاد إلى النادي بعد 50 يومًا، ليخلف المدرب السابق للفريق لويس جارسيا، وجاءت عودته إلى الفريق لتشهد فوز فياريال بـ 10 مباريات من أصل 23 خاضها الفريق تحت قيادته، كما أنه تمتع بدعم كبير من رئيس النادي فرناندو رويج.



ويأتي تعيين كاييخا كمدرب بصفة دائمة للفريق، بعد الأنباء التي ربطت فياريال بالتعاقد مع كيكي سيتيان الذي رحل عن تدريب ريال بيتيس.



تجدر الإشارة إلى أن كاييخا خاض 88 مباراة مع فياريال فاز بـ 35 مباراة، وتعادل 24 وخسر 29 مرة.