"الأوقاف" تعلن تنفيذ العديد من المشروعات الدينية والاجتماعية

افتتحت وزارة الأوقاف 60 مدرسة قرآنية جديدة؛ لخدمة القرآن الكريم، وتيسيرًا لحفظه بالمجان؛ ليصبح إجمالي عدد المدارس القرآنية 942 مدرسة على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019؛ وذلك بهدف غرس القيم الأخلاقية، وتحصين النشء من الأفكار المتطرفة، ونشر الفكر المستنير، والثقافة الإسلامية الصحيحة، وبيان لصحيح الإسلام، وإعلاء لقيم التسامح، وخدمة لكتاب الله تعالى.



كما أعلنت - في بيان اليوم الجمعة عن افتتاح 15 مدرسة علمية جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الديني، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة؛ ليصل إجمالي عدد المدارس العلمية إلى 219 مدرسة على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019، فيما تم افتتاح 50 مكتب تحفيظ ؛ ليصل عدد مكاتب التحفيظ إلى 2657 مكتبا حتى نهاية مايو 2019.



وأوضح البيان أنه تم افتتاح أيضا (10) مقرأة قرآنية؛ ليصل الإجمالي إلى 961 مقرأة حتى نهاية مارس 2019، كما أعلنت تغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات أو أي من رموزها، والتي بلغت عددها 516 مسجدًا حتي نهاية مايو 2019.



وأضاف البيان أن الوزارة قامت بصرف مبلغ 87 مليون جنيه في مجال البر والمساعدات الإنسانية، فيما قامت بصرف الدفعة الثانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمبلغ (50 مليون جنيه) من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف إلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في مجال المساهمات الاجتماعية، كما تم توقيع برتوكول تعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي بمبلغ "200" مليون جنيه لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا واحتياجا؛ وذلك استكمًالا لمبادرة "حياة كريمة".