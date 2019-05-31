بوتشتينو: توتنهام يريد صناعة التاريخ في دوري الأبطال

أكد المدير الفني لفريق نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوتشتينو، أنه استمتع برحلة السبيرز نحو نهائي دوري الأبطال، مطالبًا لاعبيه بصناعة التاريخ خلال مواجهتهم ليفربول مساء غد السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو".



وقال بوتشتينو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الكبيرة بين الفريقين حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الجمعة، "لقد بدأنا الاستعداد للنهائي بعد إيفرتون وليس بعد أياكس، حيث كنا نريد التأكد من إنهاء موسم البريميرليج ضمن الأربعة الكبار".



وأضاف المدرب الإسباني "الرحلة كانت لا تصدق، فقد كان أمرًا جديدًا علينا تمامًا، لكننا استمتعنا به معًا. وأسعدنا التمكن من التأقلم على الأجواء والتركيز. وأنا فخور بشدة بهذه المجموعة من اللاعبين".



وتابع "لقد تقبلوا كل شيء. ونحن مستعدون للعب والمنافسة والاستمتاع. ونحن نعلم بعضنا البعض جيدًا بالفعل ولدينا الطموح من أجل تحقيق الفوز. ففي النهائي يكون الهدف هو الفوز"، موضحًا أن فريقه يريد صناعة التاريخ ومؤكدًا أنهم يعلمون ما عليهم القيام به.



وأوضح بوتشتينو أن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، لم يحالفه الحظ، إذ خسر 6 نهائيات متتالية ببطولات مختلفة، منوها إلى أن المدرب الألماني يعد نموذجًا للآخرين في تلقائيته وطبيعته، وحقق نجاحًا كبيرًا في عالم التدريب.