رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، برعاية وحضور النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وليد عبد القوى أمين التنظيم، وإيهاب حمزة أمين المركز، احتفالية كبرى بقاعة الشبان المسيحية بالمركز لتكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم بالمسابقة الرمضانية، والتي تقدم لها أكثر من مائة متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار على 3 مستويات وكذلك الفائزين بدورة كرة القدم والتي شارك فيها أكثر من الفرق 25.



بدأ الحفل بكلمة لأمين الحزب بالمركز وتقديم فقرات الحفل التي لاقت حفاوة من الحاضرين وتم تسليم الجوائز للفائزين من حفظة القران الكريم والتي تمثلت فى 3 جوائز عمرة واحدة للحاصل على المركز الأول وأخرى لحضور الحفل عن طريق السحب والتي تبرع بهما أمين المركز.



موقف إنساني شهده حفل التكريم حينما بكت الفتاة التي حصلت على جائزة العمرة بفوزها بالمركز الأول وأعلنت تنازلها عن العمرة لوالدتها التي كانت تحضر الحفل وأخذت تبكى بشدة فرحا من موقف ابنتها وعندما شاهد أحد رجال الأعمال المدعو لحضور الحفل هذا الموقف الذي أعجبه ولفت انتباه جميع الحضور قرر أن يمنح جائزة عمرة لوالد الفتاة حتى يسافر مع زوجته لإدخال البهجة لجميع أفراد الأسرة.



كما شهد الحفل توزيع جوائز مالية للمتسابق 15، والذين حصلوا على المراكز الأولى في كل المستويات والبالغ قيمتها حوالي 10 آلاف جنيه كما قدم المهندس منير مكرم الله "مصحف كبير، وحامل مصحف من الخشب والصدف" لكل متسابق.



وخلال الاحتفالية تم توزيع جوائز الدورة الرياضية لكرة القدم على الفرق الثلاثة الأول وتسليم كأس البطولة بحضور اللواء صلاح مخيمر عضو مجلس النواب عن مركز أبوقرقاص والدكتور أحمد سيد التلاوي أمين شباب المحافظة والشيخ برهامي خفاجي مدير إدارة الأوقاف ومحمد حسانين الأمين المساعد لأمانة التنظيم بالمحافظة والأعضاء المرشحين لتولي هيئة مكتب أمانة أبوقرقاص ومئات المشاركين من المواطنين وأولياء الأمور.