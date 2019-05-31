القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
محافظات
الجمعة 31/مايو/2019 - 08:50 م

رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا

رحلات عمرة وجوائز
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2649965

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، برعاية وحضور النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وليد عبد القوى أمين التنظيم، وإيهاب حمزة أمين المركز، احتفالية كبرى بقاعة الشبان المسيحية بالمركز لتكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم بالمسابقة الرمضانية، والتي تقدم لها أكثر من مائة متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار على 3 مستويات وكذلك الفائزين بدورة كرة القدم والتي شارك فيها أكثر من الفرق 25.

بدأ الحفل بكلمة لأمين الحزب بالمركز وتقديم فقرات الحفل التي لاقت حفاوة من الحاضرين وتم تسليم الجوائز للفائزين من حفظة القران الكريم والتي تمثلت فى 3 جوائز عمرة واحدة للحاصل على المركز الأول وأخرى لحضور الحفل عن طريق السحب والتي تبرع بهما أمين المركز.

موقف إنساني شهده حفل التكريم حينما بكت الفتاة التي حصلت على جائزة العمرة بفوزها بالمركز الأول وأعلنت تنازلها عن العمرة لوالدتها التي كانت تحضر الحفل وأخذت تبكى بشدة فرحا من موقف ابنتها وعندما شاهد أحد رجال الأعمال المدعو لحضور الحفل هذا الموقف الذي أعجبه ولفت انتباه جميع الحضور قرر أن يمنح جائزة عمرة لوالد الفتاة حتى يسافر مع زوجته لإدخال البهجة لجميع أفراد الأسرة.

كما شهد الحفل توزيع جوائز مالية للمتسابق 15، والذين حصلوا على المراكز الأولى في كل المستويات والبالغ قيمتها حوالي 10 آلاف جنيه كما قدم المهندس منير مكرم الله "مصحف كبير، وحامل مصحف من الخشب والصدف" لكل متسابق.

وخلال الاحتفالية تم توزيع جوائز الدورة الرياضية لكرة القدم على الفرق الثلاثة الأول وتسليم كأس البطولة بحضور اللواء صلاح مخيمر عضو مجلس النواب عن مركز أبوقرقاص والدكتور أحمد سيد التلاوي أمين شباب المحافظة والشيخ برهامي خفاجي مدير إدارة الأوقاف ومحمد حسانين الأمين المساعد لأمانة التنظيم بالمحافظة والأعضاء المرشحين لتولي هيئة مكتب أمانة أبوقرقاص ومئات المشاركين من المواطنين وأولياء الأمور.

رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا
الآن

صلاح: أفضل مشاركة هاري كين بنهائي دوري الأبطال بين ليفربول توتنهام

التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف معاشات يونيو

السيسى يستقبل رئيس وزراء باكستان بمقر إقامته فى مكة المكرمة

غدا.. مصر في "جينيس" مجددًا بأطول مائدة إفطار بالعالم

ads
الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

«الإرهابي الأكبر».. السجل الكامل لجرائم هشام عشماوي

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

ألبومات الصور

رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا

محافظ مطروح: نسابق الزمن للانتهاء من أعمال التطوير قبل موسم الصيف

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

رياضة

يويفا يحذر جماهير ليفربول وتوتنهام من التذاكر المزيفة

سلون ستيفنز تتأهل لدور الـ16 لبطولة رولان جاروس للتنس

فيدرر يتأهل لدور الـ16 لبطولة رولان جاروس ويحتفل بانتصاره الـ400 بالبطولات الأربع الكبرى

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

«الإرهابي الأكبر».. السجل الكامل لجرائم هشام عشماوي

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الرئيس نيوز

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة بناء أوطاننا

رئيس الوزراء القطري يغرد من مكة المكرمة

كما انفردنا.. المالية تخفض الدولار الجمركي.. تعرف على الأسعار الجديدة

روسيا توسع قائمتها السوداء من ممثلي الاتحاد الأوروبي

العاصمة الإدارية تضع اللمسات النهائية لأضخم مائدة إفطار رمضانية في العالم

كشكول

شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والأوراق المطلوبة

تعليم المنيا تؤكد إعلان نتيجة الإعدادية بعد قليل

ننشر رابط التقديم للمدارس الرسمية لغات بالقليوبية

أفضل الطرق لكي يحترمك طفلك.. تعرف عليهم

رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب الطب البشري لتميزهم فى الأنشطة العلمية

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصرع 4 من صيادي النمور برصاص الشرطة في بنجلاديش

اكتشاف بقايا عالم غرق قبل الميلاد

قناة هندية تحطم أرقاما قياسية على "يوتيوب"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

"التوت الأزرق" يحمى من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎