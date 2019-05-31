"محامين سوهاج" تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم.. الإثنين

تنظم نقابة محامي سوهاج، الاثنين المقبل، حفلا لتكريم الفائزين من أبناء المحامين في المسابقة الدينية السنوية في حفظ القرآن الكريم، وذلك تحت إشراف رفعت عبد العال، وكيل النقابة، ورعاية ماهر رشوان، نقيب محامين سوهاج.



وقال رفعت عبد العال، إن الحفل سيعقد بمقر النقابة الفرعية بسوهاج، وسيتم تكريم المتسابقين بجوائز قيمة في جميع المستويات من الجزء الواحد حتى القرآن كاملا، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الفرعية على تشجيع أبناء المحامين، وحثهم على حفظ كتاب الله عز وجل.



وأضاف عبد العال، أن اختبارات المسابقة أقيمت بمقر النقابة الفرعية، بحضور لجنة من شيوخ الأزهر الشريف، وبمشاركة عدد كبير من أبناء المحامين.

