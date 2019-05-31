حلم صلاح.. كيف يلعب ليفربول وتوتنهام نهائى أبطال أوروبا

بعد جهد وعمل كبيرين يبحث كل من ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، عن جنى ثمار السنوات الثلاث الأخيرة عندما يصطدمان بنهائى دورى أبطال أوروبا، فى التاسعة مساء الغد، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقدم الفريقان عملًا خياليًا على المستويين الفنى والخططى فى المواسم الأخيرة، وصولًا إلى مباراة التتويج بأهم بطولة على مستوى الأندية فى العالم.

كيف سيلعب «الريدز» و«السبيرز» نهائى دورى الأبطال؟، وما نقاط القوة والضعف فى كل فريق، وحظوظ كل منهما فى نيل اللقب؟.. هذه وغيرها من التساؤلات تُجيب عنها «الدستور» فى هذا التقرير.



«دفاع الـ10» يصعب المهمة.. والحل فى النقل السريع ولعب صلاح ومانى فى المساحات الميتة ما بين ظهيرى الجانب وقلبى الدفاع

إذا تحدثنا فى البداية عن تشكيل وطريقة لعب ليفربول، فإن يورجن كلوب لا يمتلك جديدًا، ومن المنتظر أن يبدأ بطريقته المعتادة «٤٣٣»، ويعتمد على أليسون بيكر فى حراسة المرمى، وأمامه الرباعى: ألكساندر أرنولد وفان دايك وماتيب وروبرتسون، وفى وسط الملعب الثلاثى: هندرسون وفابينيو وفينالدوم، وفى الهجوم: صلاح وفيرمينو ومانى.

أولى المشكلات التى قد يصطدم بها «كلوب» ورجاله ضيق المساحات وقدرة الخصم على الدفاع كتلة واحدة بـ١٠ لاعبين دون استثناء أى لاعب من منظومة الضغط الجماعى، بخلاف فريق مثل برشلونة الذى لا يدافع فيه لا ميسى ولا سواريز.

كما أن الفريق اللندنى يتمتع بقوة بدنية هائلة، وترتفع معدلات جرى وقتالية لاعبيه عن أى خصم واجه ليفربول هذا الموسم محليًا أو قاريًا، بجانب قدرته على لعب الكرات الثابتة بشكل جيد للغاية، وهى أمور لم يمتلكها خصوم «الليفر» فى المحطات السابقة.

وسيجد «صلاح» و«مانى» صعوبات كبيرة على طرفى الملعب، حيث يدافع روز ويسانده ديلى آلى فى الجهة اليمنى لليفربول التى يتواجد بها «صلاح»، وإريكسين مع تريبير فى الجهة الأخرى عند «مانى».

هنا يمكن استغلال المساحة فى العمق، إذا نجح كلوب فى توظيف «صلاح» و«مانى» للعب فى المساحات الميتة ما بين ظهيرى الجانب وقلبى دفاع توتنهام، وتوظيف «فيرمينو» فى المساحات الأخرى بين خطى دفاع ووسط المنافس، خاصة أن ديلى آلى وإيركسين يتركان بتقدمهما مساحات كبيرة خلفهما، ولا يستطيع سيسوكو أن يملأ عرض الملعب وحده.

يحتاج ليفربول إلى سرعة كبيرة فى نقل الكرة من الخلف إلى الثلث الأخير من الملعب، وعبر عدد تمريرات قليلة، وهنا سيفقد الفريق كثيرًا لأفضل لاعب يقوم بتلك المهمة وهو نابى كيتا، فرغم تألق فينالدوم وفابينيو إلا أنهما لا يمتلكان السرعة ولا المهارة التى تميز اللاعب الغينى.

دفاعيًا لن تكون المباراة سهلة على ليفربول بسبب قدرة لاعبى توتنهام على صناعة الفرصة بأشكال متعددة، فهو فريق يُجيد الاستحواذ واللعب المنظم إذا أراد، وعندما يدافع يأتى بين أبرز من يُجيد اللعب المرتد ونقل الكرة فى ثوانٍ من مرماه لشباك الخصوم.

لذلك يحتاج ليفربول إلى جهود مضاعفة من الثلاثى: فابينيو وهندرسون وفينالدوم، لمراقبة كل من ديلى آلى وإريكسين اللذين يأتيان من الخلف بسرعة الصاروخ ويُجيدان استغلال أنصاف المساحات، كما سيكون «صلاح» و«مانى» مطالبين بتقييد أدوار دانى روز وتريبير وحرمانهما من الصعود إلى الأمام لتحقيق الكثافة العددية لفريقهما.

أما أهم محطات دفاع ليفربول فهى فيرمينو، الذى إذا التزم بمنع سيسوكو من بناء الهجوم من الخلف وإرسال الكرات الطولية سيقتل الكثير من قوة الخصم.

الهجوم المرتد سلاح فتاك فى يد رجال بوكيتينيو.. الكرات الثابتة ودكة البدلاء أوراق قاتلة.. وحيرة بسبب هارى كين

أمام الأندية الكبيرة مثل ليفربول اعتاد ماوريسيو بوكيتينيو على طريقة لعب تميل إلى الكثافة العددية فى الثلث الأخير أكثر من كونها طريقة هجومية، معتمدًا على طريقة لعب «٣ ٥ ٢» بوجود ٣ لاعبين بقلب الدفاع هم: دافينسون سانشيز وفيرتونخين وألديرفايلد، وفى الجهة اليمنى تريبير واليسرى دانى روز، وفى الارتكاز سيسوكو وأمامه إريكسين وديلى، وفى المقدمة كل من لوكاس مورا ومعه سون. أما إذا كان المهاجم الرائع هارى كين جاهزًا بدنيًا وفنيًا، سيكون على حساب واحد من الأخيرين، وسيحول طريقة اللعب إلى «٣٤٣» هجوميًا و«٥٤١ دفاعيًا» بتحويل سون إلى جناح أيسر وديلى آلى، إلى جناح أيمن ويبقى إريكسين وسيسوكو فى الارتكاز.

تتميز فلسفة «بوكيتينيو» بالمرونة الكبيرة، فهو مدرب إذا أراد الاستحواذ يحرك لاعبيه إلى الأمام ويمارس الضغط العالى، ويُجيد بشدة خطف الكرة فى الأمام أو إجبار الخصم على لعب الكرات الطولية، وإذا أراد الحصول على مساحات يترك الاستحواذ للخصم، وينتهج فلسفة الضغط المتوسط والرهان على سرعات سون وموار ديلى آلى فى التحول الهجومى، ومباغتة الخصم بالقادمين من الخلف.

سيجد «بوكيتينيو» نفسه حائرًا: اللعب بـ«كين» أم الرهان على «مورا» و«سون»؟

فى الاختيار الأول أمام مهاجم قناص يهابه الخصوم ويتراجعون خشية منه، ويصطاد أنصاف الفرص، ويسجل من أماكن غير متوقعة، وفى الثانى منظومة دفاعية متكاملة بـ١٠ لاعبين تبدأ الضغط بـ«سون» و«مورا» المهاجمين على الأطراف، وبالتالى تحرم الخصم من خلق المساحات، ثم الرهان على الهجوم المرتد.

وبين هذا وذاك سيتحدد شكل الفريق بنسبة كبيرة، وربما يميل مدرب توتنهام إلى البدء ببعض من التحفظ، وإبقاء هارى كين خارج الخطوط واعتماد نفس الفلسفة التى لعب بها أمام السيتى وأياكس، بالرهان على الهجوم المرتد ولعب الكرات البينية لـ«مورا» و«سون» خلف وبين قلبى دفاع ليفربول، بجانب التميز فى الكرات الثابتة وامتلاكه دكة بدلاء رائعة.

