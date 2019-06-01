القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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اقتصاد
السبت 01/يونيو/2019 - 07:01 ص

أسعار الدفايات اليوم بالأسواق

أسعار الدفايات
أسعار الدفايات
هويدا سعيد
dostor.org/2649958

شهدت أسعار الدفايات بالأسواق، إقبالًا، خلال الفترة الحالية.

ورصدت "الدستور" بعض أسعار الدفايات، اليوم السبت، وجاءت كالآتي:

- دفاية 2 شمعة 800 وات، بسعر 70 جنيهًا.
- دفاية 3 شمعة 1200 وات، بسعر 120 جنيهًا.
- دفاية 3 شمعة 2100 وات، بسعر 450 جنيهًا.
- دفاية الترا 4 شمعة 2400 وات، بسعر 385 جنيهًا.
- دفاية 10 شمعة 2000 وات، بسعر 300 جنيه.
- دفاية تركى 4 شمعة 2200 وات، بسعر 399 جنيهًا.
- دفاية 7 ريشة، بسعر 525 جنيهًا.
- دفاية 11 ريشة زيت، بسعر 1100 جنيه.
- دفاية تركى 4 شمعة بالترموستات 2400 وات، بسعر 449 جنيهًا.

وتسعي مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير علي مدي تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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