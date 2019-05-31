"جي.بي.مورجان" يتوقع خفض معدلات الفائدة الأمريكية مرتين بنهاية 2019

توقع محللو بنك "جي.بي.مورجان" أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية مرتين بحلول نهاية العام الجاري مع تزايد التوترات التجارية.



وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فرض تعريفات جمركية بنحو 5 بالمائة على كل الواردات من المكسيك، بدءًا من 10 يونيو المقبل.



وقال المحللون في البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، اليوم الجمعة، إن زيادة التعريفات الجمركية على واردات المكسيك إلى مستوى 25 بالمائة بحلول أكتوبر سيتطلب خفض أكثر من 0.50 بالمائة لمعدلات الفائدة، وفقًا لوكالة "رويترز".



وذكر البيت الأبيض اليوم أن التعريفات ضد المكسيك سيتم زيادتها إلى 15 بالمائة في أغسطس المقبل، و20 بالمائة في بداية سبتمبر، ثم إلى 25 بالمائة في بداية أكتوبر، حتى يتم وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.