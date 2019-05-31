وست هام الإنجليزي يعلن اكتمال تعاقده مع حارس المرمى روبرتو

أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم، اكتمال التعاقد مع حارس المرمى روبرتو في صفقة انتقال حر عقب رحيله من فريق إسبانيول الإسباني.



وأكد النادي الإنجليزي - عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة - أن الحارس وقع على عقد مدته عامين مع إمكانية إضافة موسم آخر.



ومن جانبه، قال روبرتو: "من البداية عندما عرفت أنني سآتي إلى هنا كنت متحمسا بشأن التجربة الجديدة.. اعتبر هذه الخطوة خطوة كبيرة في مسيرتي، لذلك أنا متحمس للغاية".



وأشار إلى تطلعه للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أنه تحد كبير لكون هذا الدوري أحد أفضل بطولتين في العالم مع الدوري الإسباني.



وبدأ روبرتو مسيرته في صفوف أتلتيكو مدريد، ثم اشتهر أكثر في بنفيكا وريال سرقسطه وأوليمبياكوس، ولعب روبرتو في الموسم الماضي معارا من إسبانيول لفريق ملقة وشارك في 34 مباراة.