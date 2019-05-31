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الثقافة
الجمعة 31/مايو/2019 - 08:09 م

تكريم مبدعى المستقبل بثقافة الوادى الجديد "صور"

تكريم مبدعى المستقبل
حسام الضمرانى
dostor.org/2649935

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الخارجة احتفالية ثقافية فنية لتكريم الفائزين في مسابقة "مبدعي المستقبل"، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التنفيذية، وممثلين عن الأوقاف وكنيسة السيدة العذراء، ومدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، ولفيف من المثقفين والأدباء والجماهير.

تضمن الحفل عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الرقصات التراثية منها "المجرونة، الفرافرة، الخزام، البادية" وموال للفنان حسن ناجي مع المدرب محمد عبدالله، بجانب قصائد شعرية وفقرة اكتشاف للمواهب.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية أروع الألحان والأغانى مع المدرب علي السيد، وفى الختام تم توزيع شهادات تقدير للمتميزين من الفائزين وأيضا على لجنة تحكيم المسابقة، كما قدم قصر ثقافة الطفل عرض سينما للأطفال عن الرسوم المتحركة للطفل وقصص الأنبياء.

تكريم مبدعى المستقبل بثقافة الوادى الجديد "صور"
تكريم مبدعى المستقبل بثقافة الوادى الجديد "صور"
تكريم مبدعى المستقبل بثقافة الوادى الجديد "صور"
تكريم مبدعى المستقبل بثقافة الوادى الجديد "صور"
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