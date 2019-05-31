روبرت جرين حارس مرمى إنجلترا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الإنجليزي روبرت جرين حارس مرمى فريق ويستهام يونايتد السابق وتشيلسي الحالي كرة القدم بشكل نهائي.



وأكد جرين - في بيان صادر اليوم الجمعة - أن علاقته بلعب كرة القدم قد انتهت بنهاية الموسم المنصرم بقميص فريق تشيلسي.. وقال "بعد الليلة المذهلة في مدينة باكو، قررت أن الآن هو الوقت الأمثل الذي أعلن فيه عن اعتزالي كرة القدم".



يشار إلى أن جرين أنهى مسيرة امتدت لـ 23 عاما في الملاعب شهدت احترافه في صفوف فرق نوريتش وويستهام يونايتد وكوينز بارك رينجرز وهيديرسفيلد، كما قضى الموسم المنقضي في صفوف تشيلسي.