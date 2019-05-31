عدد حفارات النفط في أمريكا يرتفع للمرة الأولى في 4 أسابيع

زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في أربعة أسابيع، لكنها خفضته للشهر السادس على التوالي مع قيام معظمها بخفض خطط الإنفاق.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من مايوليصل العدد الإجمالي إلى 800 حفار.



وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل، وعلى مدار الشهر خفضت شركات الطاقة عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، بمقدار خمسة حفارات في سادس انخفاض شهري على التوالي. وتلك هى أطول سلسلة انخفاضات شهرية متتالية منذ مايو أيار 2016 عندما هبط عدد الحفارات لتسعة أشهر متتالية.



وينخفض عدد حفارات النفط النشطة منذ ديسمبر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.