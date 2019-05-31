"مزج بين الشعر والأدب".. ندوات وأمسيات أدبية بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية بفرع ثقافة المنيا ضمن برنامج شهر رمضام المعظم، حيث عقد بيت ثقافة ديرمواس ندوة أدبية متميزة بمركز شباب ديرمواس بعنوان "عيد المنيا القومي عند شعراء ديرمواس" أدار الندوة الشاعر رجب لقى تناولت العديد من أعمال الأدباء التي مجدت مشاركة أهالي ديرمواس بثورة ١٩١٩ بألوان الأدب المختلفة من شعر ونثر وقصة ومنها كتاب "مآذن ديرمواس" للكاتبة كوثر عبد السلام وقصيدة يا ديرمواس على كرباك سلام للشاعر فتحي همام وملحمة القطار وأيضا العسل والدم لإسماعيل حلمي وحسن العمراني وبيان أثر الحدث على الإبداع والمبدعين.



كما أقام نادى أدب سمالوط أمسية شعرية فى ختام أنشطته الأدبية وقد شارك فيها شعراء للعامية والفصحى، حيث شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين منهم الشاعر نور الدين جمال، والشاعر محمد مجدي وأدار الامسية الشاعر جعفر أحمد حمدي وبمشاركة مجموعة من شعراء القاهرة وسمالوط ومطاي والمنيا، حيث أبدعوا بأجمل القصائد وأيضا مواهب من الشباب والرواد، كما اختتم قصر ثقافة المنيا فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بالمرسم وهى تصميم كارت معايدة مع رواد القسم.