ورطة نتنياهو.. ماذا يحدث في إسرائيل بعد حل «الكنيست»؟

أزمة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية فجّرت الخلافات.. والإجراء استهدف منع «أزرق - أبيض» من تشكيل الحكومة



عصفت أزمة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية «الحريديم»، بأحلام بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة للمرة الخامسة فى تاريخه، عقب فوز حزبه «الليكود» فى الانتخابات العامة التى أجريت أبريل الماضى، ما دفعه للتوجه إلى انتخابات جديدة يفترض أن تجرى فى سبتمبر المقبل.

ولم يحقق «نتنياهو» أغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة منفردًا، لكن عقد تحالفات مع أحزاب أخرى كان من المفترض أن تمنحه هذه الأغلبية فى مواجهة تحالف «أزرق - أبيض» أبرز منافسى «الليكود». وفشل «نتنياهو» فى الوصول لتسوية لهذه الأزمة بين الأحزاب الدينية، التى ترفض تجنيد طلاب المدارس الدينية من جهة، والأحزاب العلمانية التى تضغط لإنهاء هذا الاستثناء من جهة أخرى. وبرزت أزمة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية منذ سنوات، بعد صدور حكم قضائى عام 1998 يبطل استثناء طلاب هذه المدارس من التجنيد الإجبارى، وهى الميزة التى سبق أن منحها لهم أول رئيس وزراء للاحتلال دافيد بن جوريون عام 1948. وتؤمن الأحزاب الدينية بأحقية طلاب المدارس الدينية «ييشيفوت» فى استثنائهم من أداء الخدمة العسكرية، نظرًا لانشغالهم فى دراسة التوراة وممارسة الشعائر الدينية، بينما يصر حزب «إسرائيل بيتنا» العلمانى على تجنيدهم إعمالًا بمبدأ «المساواة فى العبء».

ويعد إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، أمرًا واقعًا منذ قيام إسرائيل، واستمر إلى أن بدأت الأحزاب العلمانية حملة رفض، افتتحت بتمرير قوانين لإلغاء هذا الاستثناء، استنادًا إلى حكم المحكمة الإسرائيلية العليا التى أيدت أنه لا يجوز إعفاء فئات بعينها من الخدمة العسكرية، وهو ما اضطر الكنيست إلى تشكيل لجان برلمانية لدراسة الأمر، والخروج باستنتاجات تتماشى مع القوانين الأساسية للدولة.

وعندما أيقن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من فشله، عقب انتهاء مهلة أخيرة منحها له الرئيس، كان آخرها منتصف ليل أمس الأول الأربعاء، فضل أن يفوت على الرئيس فرصة إسناد مهمة تشكيل الحكومة لعضو آخر بالكنيست، بالدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة، وذلك من خلال حث عضو الكنيست ميكى زوهار لتقديم اقتراح قانون بحل الكنيست، وهو المقترح الذى وافق عليه أعضاء الكنيست بالفعل فى القراءة الأولى كمحاولة لممارسة ضغط على شريكيه فى الائتلاف، حزبى «إسرائيل بيتنا» العلمانى و«يهدوت هتوراه» المحافظ، اللذين يتنازعان فكرة تجنيد طلاب المدارس الدينية، إذ يضغط أفيجدور ليبرمان، رئيس «إسرائيل بيتنا»، لتمرير قانون التجنيد، بينما يرفضه حزب «يهدوت هتوراه».

وأثناء محاولاته جذب أحزاب جديدة لائتلافه داخل «الكنيست»، عرض «نتنياهو» على حزب العمل منحه حقيبة وزارة المالية فى مقابل الموافقة على تمرير عدة قوانين تمنحه الحصانة القضائية، وهو الأمر الذى رفضه الحزب، وفى أعقاب ذلك مرر قانون حل الكنيست بشكل نهائى.

وسعى «نتنياهو» من خلال خطوة حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، لتفويت الفرصة على منافسه بينى جانتس، من ائتلاف «أزرق - أبيض»، الذى كان المرشح الأقرب لتولى مهمة تشكيل الحكومة بعد تأكد فشل «نتنياهو».



محللون: ليبرمان يخطط للوصول إلى رئاسة الحكومة والتخلص من صورة «الرجل الضعيف»

أثارت المواقف التى اتخذها «ليبرمان» مؤخرًا، جدلًا واسعًا فى الأوساط الإسرائيلية، وتساءل محللون سياسيون حول الأهداف التى يريد أن يصل إليها، وقالوا إن رفض «ليبرمان» لأى تسوية بخصوص قانون تجنيد «الحريديين» (المتدينين) يبدو غير مقنع بنظر الإسرائيليين، خاصة «اليمين»، لذا من المؤكد أن هناك أسبابًا أخرى تحرك السياسى الإسرائيلى المشاغب.

وترى الأحزاب «الحريدية»، أن ما أثاره «ليبرمان» حول قانون التجنيد مفتعل، وأن السبب الرئيسى وراء ما فعله هو كرهه لـ«نتنياهو»، لأنه فهم أنه إذا أعطى الفرصة لـ«نتنياهو» لتشكيل حكومة خامسة، فإنه سيبقى متربعًا على قمة الساحة السياسية لسنوات طويلة محصنًا من القضاء، وهو ما لا يريده وزير الدفاع السابق الذى يخطط لأن يكون رئيس الوزراء الجديد.

وبحسب مراقبين، قرر «ليبرمان» تحسين صورته التى تزعزعت خلال الفترة التى قضاها وزيرًا للدفاع، وظهر خلالها كأنه «الرجل الضعيف الذى يسير مطأطئ الرأس خلف نتنياهو».

وأكد بعض المحللين ما طرحته الأحزاب «الحريدية» عن رغبة «ليبرمان» فى الوصول لرئاسة الحكومة، موضحين: «ليبرمان يرى حول نتنياهو أشخاصًا خائفين منه، وأن أعضاء ائتلافه يتآمرون على بعضهم، ما دفعه للتفكير فى أن يستفيد من الوضع القائم».

وتوقع البعض أن «ليبرمان» يريد العودة إلى حزب «الليكود» والمنافسة على رئاسته، لكن محللين أكدوا أن هذا احتمال بعيد، إذ سيعتبره أعضاء الحزب خائنًا، لأنه أحبط حكومة «اليمين»، هذا بالإضافة إلى سيطرة «اليمين» المُحكمة على «الليكود».

وقال الكاتب حيمى شليف، فى مقال بجريدة «هآرتس»، إن سلوك «ليبرمان» يثير الشكوك ويحتاج إلى تفسير، إذ يقولون إنه يريد إسقاط «نتنياهو» كما ترددت أنباء أنه عقد تحالفًا سريًا مع السياسى يائير لبيد، ويريد الظهور كمحارب شجاع ضد «الحريديين».



قائمة مشتركة بين «الليكود» و«كولانو».. وانفصال جانتس عن لبيد

بشكل مبكر جدًا بدأت الأحزاب السياسية فى إسرائيل الاستعداد والتحضير للانتخابات الجديدة، ربما حتى قبل حل «الكنيست» وإعلان عقد هذه الانتخابات، وسط تكهنات بخروج أحزاب من السباق الانتخابى وفقدان أخرى للأصوات التى حصلت عليها فى سباق أبريل الماضى.

ونشرت وزيرة الثقافة، ميرى ريجيف، مقطع فيديو على حسابها الشخصى بموقع «فيسبوك» حذرت فيه «اليمين» من تفتيت الأصوات، داعية إياهم للتكتل لكسب أكثر عدد ممكن من الأصوات، مطالبة الإسرائيليين بالتصويت لـ«الليكود» باعتباره «الوحيد القادر على قيادة إسرائيل».

وصادقت اللجنة المركزية لـ«الليكود»، بأكثرية مطلقة، على خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة مع حزب «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون، وذلك عبر ضم قائمتى مرشحى الحزبين فى انتخابات «الكنيست»، وقال «نتنياهو» عن هذه الخطوة: «تمنحنا القوة للحصول على 40 مقعدًا على أقل تقدير». وفقًا للاتفاق بين الحزبين، سيتم ترشيح «كاحلون» فى المقعد الخامس للقائمة، فيما سيتم دمج 4 مرشحين من «كولانو» فى المقاعد 15 حتى 35 فى القائمة، على أن يضمن وزير الاقتصاد إيلى كوهين موقعه فى المقعد الـ15.

وحاول «نتنياهو» طمأنة أعضاء حزبه من أصحاب المقاعد المتأخرة فى قائمة «الليكود»، بأن الائتلاف سيعمل على سن ما يعرف بـ«القانون النرويجى» الذى يسمح لوزير بالاستقالة من عضوية «الكنيست» ليسمح بدخول مرشح من حزبه مكانه، كما أعلن رفضه تشكيل ائتلاف مجددًا مع أفيجدور ليبرمان، لأنه «السبب الذى دفع إسرائيل إلى انتخابات جديدة وحملها كل تلك الأعباء الاقتصادية».

ودعا قياديون فى قائمة «كاحول لافان» إلى إلغاء اتفاق التناوب على رئاسة القائمة بين رئيسها الحالى بينى جانتس، ويائير لبيد الرجل الثانى فيها رئيس حزب «ييش عتيد»، من أجل تمكين القائمة من تشكيل ائتلاف حكومى مع الأحزاب الحريدية «الدينية»، والتى ترفض الدخول فى هذا الائتلاف بسبب مواقف «لبيد» المتشددة ضد «الحريديين»، ومحاولاته سن قوانين ضدهم. وقال سياسيون حريديون، بينهم نائب وزير الصحة رئيس كتلة «يهدوت هتوراة» يعقوب ليتسمان: «طالما أن اتفاق التناوب فى (كاحول لافان) قائم، لن يكون هناك تعاون سياسى بين الحزبين».

كما يرجح تفكيك الشراكة فى حزب «اليمين الجديد» برئاسة نفتالى بينيت وأييليت شاكيد، بعد أن صرحت «شاكيد» فى محادثات مغلقة مع أنصارها بأنها تنوى الانتساب لـ«الليكود».

ودعت رئيسة حزب «ميرتس»، تمار زندبرج، إلى خوض الانتخابات بقائمة واحدة مع حزب «العمل»، بهدف تشكيل «كتلة يسار كبيرة وجدية إلى جانب الوسط».



475 مليون شيكل تكلفة الانتخابات الجديدة وإصابة مؤسسات دولة الاحتلال بشلل تام

تشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن تكلفة حل «الكنيست» وعقد انتخابات جديدة ستصل إلى 475 مليون شيكل، تتضمن ميزانية «لجنة الانتخابات المركزية» ومصروفات الأحزاب المشاركة فى هذه العملية.

وبالفعل قدمت «لجنة الانتخابات المركزية» عددًا من المطالب المالية كشرط لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية المقرر تنظيمها خلال الـ3 شهور المقبلة.

وإلى جانب الأعباء المالية، ستحتاج الانتخابات الجديدة إلى نحو 1000 موظف فى الوظائف التى تحتاجها العملية الانتخابية، فـ«لجنة الانتخابات المركزية» تحتاج إلى هذا العدد من الموظفين للعمل فى 19 لجنة إقليمية وفى اللجنة المركزية نفسها.

وعادة ما يتم اختيار هؤلاء الموظفين من الوظائف الحكومية العادية، وبعد الانتخابات بـ3 أشهر يعودون إلى عملهم المعتاد، ولأن الانتخابات الجديدة ستجرى فى الصيف سيصعب اختيار موظفين لها عن أى فترة أخرى.

وسيؤثر عقد انتخابات جديدة على عمل أجهزة ومؤسسات دولة الاحتلال، ما سيسبب حالة من الشلل العام هناك، فعلى سبيل المثال ستبقى الشرطة دون «مفتش عام»، ومصلحة السجون دون «مفوض»، ويداران وغيرهما من المؤسسات والجهات الأخرى من خلال «قائم بالأعمال».

وستصاب الحكومة والمجلس الوزارى المصغر «الكابينت» بحالة من الشلل والجمود، ما سيمنع نهائيًا اتخاذ قرارات بعيدة المدى، من ضمنها بعض الخطط المتعلقة بتطوير الجيش الإسرائيلى، التى كان يفترض أن تقدم لـ«الكابينت» خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيعنى تأجيلها إلى موعد غير محدد، بجانب تأجيل توقيع اتفاق المساعدات الأمريكية مرة أخرى.

كما ستتأثر بعض المؤسسات الخدمية المتعلقة بالتعليم والسكن والصحة، وستؤدى الانتخابات المنتظرة إلى إضافة أعباء أكبر على وزارة الصحة التى تعانى من أزمة بسبب الزيادة فى عدد السكان والمسنين، بجانب خوف مسئوليها من أن تؤدى تلك الانتخابات إلى تهميش النتائج التى توصلت إليها لجنة تحقيق مدنية وأقرت فيها بحاجة ميزانية الصحة إلى زيادة 5 مليارات شيكل.

وستصيب الانتخابات السوق العقارية بحالة من الجمود بالتزامن مع ارتفاع أسعار الشقق فى الوقت الحالى، فيما ستتأثر مؤسسة التعليم التى كانت تنتظر الاستقرار وتشكيل الحكومة لبدء خطة تطوير شاملة يبدأ تطبيقها مع العام الدراسى الجديد، ما يعنى انطلاق هذا العام الدراسى دون تطوير.