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الجمعة 31/مايو/2019 - 07:49 م

تفكيك الصنم

محمود خليل يكتب: «المعالم» على مائدة «دعاة لا قضاة»

محمود خليل يكتب:
dostor.org/2649926

ألف سيد قطب أغلب فصول كتابه «معالم فى الطريق» خلال فترة سجنه (1954-1965)، وكانت الكراسات التى تشتمل على هذه الفصول تتسرب من السجن إلى أيدى مجموعات شبابية، عكفت على تدارسها وتشرب ما فيها من أفكار، والتقت سيد قطب بعد صدور عفو صحى عنه خرج على إثره من الحبس، وهناك تضارب فى الشهادات التى قدمها البعض حول موقف مرشد الإخوان- حينذاك- المستشار حسن الهضيبى من الأفكار القطبية التى أخذت فى الانتشار بين الأجيال الجديدة من الإخوان، فهناك من يقول- مثل زينب الغزالى- إن المرشد كان على علم بتنظيم 1965، وهو ما أشار إليه أيضًا على عشماوى أحد أعضاء التنظيم، الذى سجل فى مذكراته أن «الهضيبى» كان على علم بالتنظيم ونشاطه عبر زينب الغزالى، فى المقابل ينكر فريد عبدالخالق أن «الهضيبى» كان على علم بالتنظيم أو أيد نشاطه، لكن ذلك لم يمنعه من الموافقة على نشر كتاب «معالم فى الطريق».
فى كل الأحوال أحدثت الأفكار التى اشتمل عليها «المعالم» رجة عنيفة داخل جماعة الإخوان، فوجدت من يؤمن بها، خصوصًا من بين شباب السجون، الذين اعتبروها شافية لغليلهم وغلهم من النظام الحاكم الذى نكل بهم، وها هم يجدون مفكرهم الأكبر ينعت هذا النظام بالجاهلية والخروج عن الدين، ويمنحهم مبررات- يراها شرعية- للاشتباك العنيف معه وإعمال آلة الانتقام فيه، فى المقابل أنكر جيل الكبار داخل الجماعة أفكار سيد قطب، وليس فى مقدورنا أن نحسم هل كان ذلك بسبب ما اشتملت عليه من أفكار تكفير وتجهيل للدولة والمجتمع والدعوة إلى استخدام العنف ضدهما.. أم بسبب إحساس تولد لديهم بأن سيد قطب يسحب بساط القيادة من أسفل أقدامهم، بسبب إقبال قطاع لا بأس به من الشباب عليه؟ ربما تداخل السببان معًا فى بلورة الموقف الرافض من جانب شيوخ الإخوان فى الستينيات لأفكار «قطب».
كتب المستشار حسن الهضيبى كتابًا يرد به على الأفكار التى طرحها سيد قطب فى كتاب «المعالم»، مثل الجاهلية والحاكمية، وغير ذلك من مفاهيم عالجها سيد قطب وقدم فهومًا متطرفة لها، فى موضوع «الحاكمية وتحكيم شرع الله فى الحياة»- على سبيل المثال- قدم «الهضيبى» قراءة أكثر عمقًا، ردًا على مسألة أن تحكيم النبى فى حياة المسلمين لا يكون إلا بقيام الحكومة الإسلامية، وأشار إلى أن هذا غير صحيح. وذكر أنه يتعين التفرقة بين تحكيم شريعة الله، وبين إنفاذ حكم الله وإجراء الأحكام الشرعية على العباد، فتحكيم شريعة الله إنما يكون بالرجوع إلى النصوص الشرعية التى نطق بها الرسول، صلى الله عليه وسلم، وحْيًا عن ربه، لنعرف منها إذا كان الشىء حلالًا أم حرامًا، وهل الأمر فرض أو منهى عنه؟ وهل لنا حق ما أو علينا واجب ما؟ وكل ذلك يعرف من مجرد الرجوع إلى النصوص، وهذا هو معنى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام وتحكيم الشريعة الإسلامية، وأيضًا معنى التحاكم إليها، ومعنى الرد إليها.
استطرد «الهضيبى» فى تحليل العديد من الأفكار الأخرى الملغمة التى اشتمل عليها كتاب المعالم، ورد عليها ردًا هادئًا متزنًا، لكن ذلك لم يؤد إلى تذويب تأثيرها على قطاع من الشباب الإخوانى داخل السجون، وكذلك خارجها، فتشربوها وآمنوا بها، وأخذوا يكونون تنظيمات عنقودية تعد نفسها للمواجهة مع أنظمة الحكم. وكل جماعات العنف التى عرفتها مصر والعالم- بدءًا من تنظيم الفنية العسكرية (1974) وحتى تنظيم «داعش- كونت رؤيتها وأسست مناهج حركتها على ما كتبه سيد قطب فى المعالم، ولم يفلح كتاب «الهضيبى» ولا غيره فى مواجهة هذه الأفكار، التى بدأت تجد بذرة خصبة للنمو فى المجتمعات العربية والمسلمة المأزومة. ليس ذلك وفقط بل لقد راج بين شباب الإخوان خلال فترة السبعينيات وما بعدها أن «الهضيبى» ليس مؤلف كتاب: «دعاة لا قضاة»، وأن من تولى تأليفه هو جهاز أمن الدولة، ليستخدمه ضمن وسائل أخرى فى مواجهة الفكر «القطبى» المتطرف، وهو حديث ينطوى على قدر كبير من الشطط.

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