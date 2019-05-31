محمد الباز يكتب: رجل الدولة.. كيف عامل عمر بن الخطاب أهل الذمة؟

- تنازل عن جزء من مثاليته حين تولى المسئولية مثل التساهل فى أمر الزكاة لإبقاء الناس على إسلامهم

- كان يطبق الشرع على الأقوياء قبل الضعفاء لأنه كان يرفض أن يستضعف الضعفاء ويتحاشى ذوى السلطان

- حين صعد إلى كرسى الخلافة بلغ فى تقشفه مدى ما بلغه أحد من قبله.. وكان شديد الغلظة على نفسه

طوال وجوده إلى جوار النبى فى المدينة كان عمر محاربًا تحت رايته، كانت فطنته ملمحًا مهمًا من ملامح دوره فى مجتمع المسلمين، للدرجة التى جعلت الوحى يوافقه فى أكثر من موقف، لكن دوره كرجل دولة بدأ بعد وفاة النبى، وقبل أن يتولى هو الخلافة.

يقول نظمى لوقا: كان أبوبكر يفهم ويعرف جيدًا مكانته عند عمر، وضخامة رصيده عنده، بحيث لا يتأثر هذا الرصيد بأى مقدار يحسبه منه، لكن ما إن يتخذ أبوبكر قراره؛ حتى يكون عمر أشد العاملين على إنفاذه، وأعنف المبادرين على عقاب من يخرج عليه.

وهكذا كان اختلاف طبع عمر عن طبع أبى بكر، وكان اختلاف منهج عمر الإبداعى المتصرف عن منهج أبى بكر، وهو المتبع عضدًا وسندًا لأبى بكر وعونًا له لا تقويضًا لمضائه وفتًا فى عضده.

حتى ما كان من أمر خالد بن الوليد، حين ظفر بمالك بن نويرة فى حرب الردة مع ما قيل عن إسلامه وقتله، وتزوجه بامرأته على الفور، فأثار ذلك غضب عمر بن الخطاب، ورآه عدوانا واستغلال نفوذ فاحشًا، ولم ير أبوبكر ما يدعو لإغماد سيف سله الله، فلم يعزل خالدًا ولم يحاكمه ولم يفرق بينه وبين امرأة مالك بن نويرة كما يريد عمر.

كان عمر عنيفًا فى سخطه على خالد، وهجم عليه وهو داخل إلى حضرة الخليفة، فنزع السهام التى يزين بها عمامته وكسرها وهو يندد على ملأ من الناس بخيلائه، وبأنه لم يكفه أن قتل امرأً مسلمًا حتى نزل على امرأته.

ولم يقتنع بما كان من هوادة أبى بكر، واكتفائه بأداء دية مالك بن نويرة، ثم رد السبى، ثم أعاد خالدًا إلى إتمام حروبه ضد المرتدين، وظل عمر يلح على أبى بكر فى عزله، إلى أن أمره أبو بكر بأن يكف عنه، ولكن غضب عمر لم يسكن، وظل يندد فى مجالسه بخالد، ويفتى بأنه يستحق الرجم على الزنا.

وقد قيل إن عمر كان يغار من خالد فى سريرته، ولسنا نرى بشرًا معصومًا كل العصمة من نوازع الغيرة، والغيرة بين ذوى القربى معهودة شائعة، وهى بين الإخوة قد تكون أشد ما يمكن، وخالد من أخوال عمر؛ لأنه من بنى مخزوم، وهو أيضًا ابن عم أمه حنتمة، ولكننا لا نلجأ إلى تفسير موقفه بالغيرة، ولا نجد تفسيرات هذه الشدة العمرية فى أمر خالد.

لكن نظمى يشير مرة أخرى إلى هذه الواقعة.

يقول: ما عرفناه من نفسية عمر يجعلنا نوقن بأن غضبه على خالد ثمرة طبيعية لطبعه وتقديسه لعقيدته، وفى مثل هذا الموقف لا ينقاد عمر لأبى بكر، بل يرى الصواب فى جانب غضبه لله وللدين، فهو ليس إذن غضبًا على خالد، بل غضبه عليه فرع من غضبه لله ودينه، وهو ليس غيرة من خالد، لأن غيرة عمر الصادرة صدورًا طبيعيًا جدًا من طبيعته وطبعه، إنما هى غيرة على العقيدة، لا من شخص أيًا كان.

وظل هذا رأيه وإن ترك المسئولية لصاحب المسئولية الأولى، إلى أن تولى الخلافة كان أول ما صنعه عزل خالد عن القيادة العامة.

يقول نظمى عن ذلك: إن الشعور بالمسئولية وبالفراغ الذى تركه النبى، هما اللذان جعلا عمر يقلل بعض الشىء من مثاليته، حين نصح بالتساهل فى أمر الزكاة، فى مقابل بقاء أولئك الناس على إسلامهم بسائر أركانه، أما فى أمر يتعلق بصميم مسئولية القائد العسكرى، مثل قتل من أعلن إسلامه والزواج بامرأته ولم يجف دم زوجها، فمسألة لا تفسر على أنها تساهل مع جماعة أو قبيلة تريد أن تساوم، فى وقت ارتدت فيه قبائل كثيرة فطرحت الإسلام جملة، بل تفسر على أنها التواء بشرع الله، عندما ينتهكه ذو قوة وبأس شديد، فتداس قدسية الدين الذى سوى بين الناس.

كان عمر يرى- فى اعتقاد نظمى- أن ترك خالد بن الوليد دون عقاب معناه أن يصبح الشرع نافذًا على الضعفاء فقط، وتصبح القوة هى الحق، وذلك ما كان عليه أمر الجاهلية، فكأنما ارتد أمر الحاكم الإسلامى إلى الجاهلية بهذه التفرقة، إنه الإسلام بالاسم فحسب إذن، وقيام الجاهلية تحت قناعه، إذ إن معيار القيم عند الناس هو ما يمسهم منها عند تطبيقها.

ولأن عمر كان يتحرك بالبذرة النفسية للبطل، يجزم نظمى بأنه كان يطبق الشرع على الأقوياء قبل الضعفاء، لأنه كان يرفض أن يكون خسيسًا دنيئًا، يستضعف الضعفاء ويتحاشى إغضاب ذوى السلطان.

صعد عمر إلى كرسى الخليفة، وفى خلافته بلغ فى تقشفه مدى قل ما بلغه أحدٌ، كان فى لباسه الخشن غير المهندم من الثياب، وفى طعامه الخشن الذى كان يبذل لعامة المسلمين ما هو أفضل منه، ذلك العنيف على نفسه يرقب نزواتها بحذر، ويعلم ثوراتها وجماحها، فلا يفلت لها زمامًا ولا ينام عن خطراتها طرفة عين، فلم يكن التزامه بذلك العيش الخشن مبالغة فى التدين، بل إنه كان يعرف الحلال ويرد نفسه عنه، كما يرد السجان سجينه المشاغب إلى الخبز القتار والحبس الانفرادى فى زنزانة.

وبطبيعة الحال يحتاج الفارس الذى يروض الفرس القوى العنيد إلى العنف والغلظة والجبروت، وهكذا كان عمر غاية فى العنف والغلظة والجبروت على نفسه، وهو إذ يأخذ نفسه بالغلظة والعنف، لا بد أن يبدو للناس بادى الغلظة والعنف فى تعامله معهم، لأنه شأن المثاليين جميعًا يرى أن المبدأ الأعلى لا بد أن تكون له السيادة بغير هوادة عليه وعلى كل الناس، وهذا التجرد من الهوادة يصدم الناس منه، لما فى ذلك من غلظة، وإنه لو علموا على نفسه لأفظ وأغلظ وأعنف.

يقول نظمى لوقا: وإنا لنراه تنبه بفطرته الألمعية إلى أن دولة الإسلام دولة إيمان، وليست ملكًا، تنبه إلى الفرق بين الخليفة والملك، وهو لا يرى الملك بذات المعنى إلا خائنًا، كذلك الذى كان يأخذ كل سفينة غصبًا، وهو فى يقظته لهذا الفرق حاسم، أدرك تمام الإدراك أن الملك قد يقوم على القهر والغلبة، كما كان الحال فى الجاهلية عند العرب، وفى إمبراطوريتى الفرس والروم، أما دولة الإيمان فلا تقوم إلا على الإخلاص للعقيدة، بحيث يكون الحق هو مناط للسلطة ويكون الحكم كله لله.

لا بد من الإشارة إلى ما كان من عمر فى عام الرمادة.

يروى ابن سعد الشىء الكثير عن شدته على نفسه وعلى أولاده فى تلك السنة، لئلا يتميز عن الناس المطحونين بالقحط، حتى إنه فى تلك السنة لم يأكل إلا الخبز الجاف والزيت، حتى هزل بدنه الفاره وتغير لونه.

ويروى الطبرى بإسناده عن أبى هريرة، يرحم الله ابن حنتمة (أى عمر) لقد رأيته عام الرمادة وإنه ليحمل على ظهره جرابين وعكة زيت فى يده، وإنه ليعتقب هو وأسلم، فلما رآنى عمر قال: من أين يا أبا هريرة؟ قلت: قريبًا، وأخذت أعقبه حتى انتهينا إلى صرار، فإذا صرم «خيام منعزلة»، نحو عشرين بيتًا من محارب، فقال عمر: ما أقدمكم؟ قالوا: الجهد، وأخرجوا لنا جلد الميتة مشويًا، كانوا يأكلونه، ورمة العظام مسحوقة كانوا يستفونها، فرأيت عمر طرح رداءه ثم اتزر، فما زال يطبخ لهم حتى شبعوا، فأرسل أسلم إلى المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة ثم كساهم، وكان يختلف إليهم، وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك البلاء.

لقد حرص عمر فى عام الرمادة على ألا يأكل وحده داخل بيته أبدًا، بل يولم للناس من بيت المال، ويجلس ناحية لا يأكل مما يأكلون، بل أقل عادة مما يأكلون، ويمر به رجل من أصحابه فيدعوه إلى طعامه الخاص، فيتورط الرجل ويأكل معه الخبز الجاف والزيت، وعامة الناس تأكل اللحم، فإذا عاتبه قال له: أنا دعوتك إلى طعامى أنا، وذاك طعام المسلمين.

وكان يصنع هذا حتى يعرف الناس أنه لا يأكل خلسة خيرًا ممّا يأكلون، بل الأمر على العكس، أكان هذا يرجو ثناء الناس؟ كلا.. بل هو العمل على أن يثقوا بعدل الحاكم وإيثاره، لأن الثقة بالعدل لا تقل قيمة عن العدل فى حد ذاته، إن قاعات المحاكم مرفوع فيها فوق رءوس القضاة: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).

وهى مكتوبة كى يثق الناس بالعدل، وعلنية القضاء مطلوبة لهذا السبب، لأن فى الخفاء مظنة السوء، والثقة بالعدل أساس الحمد، بل إنه ليس العدل فحسب، بل جمع إليه حب الناس أيضًا والرحمة بهم والغيرة الآكلة عليهم، فنعم ولى الأمر عمر، وهكذا يكون أبو الأمة ولى الأمر فى مقدرته وحكمته وغيرته ويقظته وفطنته وحزمه ونزاهته وبره ورحمته.... وإلا فلا.

فى إدارته أمور المسلمين كما يرى نظمى كان عمر بن الخطاب يعزل الولاة والأمراء مخافة الفتنة، وأخذًا بالأحوط، جعل سياسته فيهم نقيض مبدأ القضاء فى الجرائم، فهو لا يأخذ المتهم بالشبهة، بل بالبينة القاطعة، وكل شك يفسر لمصلحة المتهم ويؤدى لبراءته لعدم كفاية الأدلة.

أما الولاة فهو يأخذ بالشبهة؛ لأن الأمر لا يتعلق بضرر يلحقهم، بل يلحق الحكم والدولة بأسرها.

ومن هذا نفهم أن عمر نظر إلى الأمراء نظره إلى نفسه، فهو فى نظر نفسه أداة للحق ودولة الإيمان وخدمة كل الناس، وهم فى نظره أدوات لخدمة الناس من رعيتهم، مجرد أدوات وأيما ضرر خيف من أداة، فالأحوط طرحها واتخاذ غيرها.

وأما رأيه فى الحاكم الفاسد الخرب الذمة الذى يستغل منصبه أو نفوذه، وما يجب أن ينزل به من العقاب، فيرويه الطبرى بسند مرفوع إلى موسى بن عقبة.

تقول الرواية: أتى رهط إلى عمر فقالوا: كثر العيال واشتدت المئونة فزدنا فى أعطيتنا.

فقال عمر: فعلتموها، جمعتم بين الضرائر واتخذتم الخدم من مال الله عز وجل، أما والله لوددت أنى وإياكم فى سفينة فى لجة البحر، تذهب بنا شرقًا وغربًا، فلن يعجز الناس أن يولوا رجلًا منهم، فإن استقام اتبعوه وإن جار قتلوه.

فقال له طلحة: وما عليك لو قلت إن تعوج عزلوه.

فقال عمر: لا القتل أنكل لمن بعده.

يعلق نظمى لوقا على هذه الرواية بقوله: حسبك هذا إعظاما للنزاهة، وكراهة ومقتًا للجور وفساد الحكم، ولكن هل كان غير منطوٍ على حب أو مودة أو تقدير هؤلاء الرجال الكبار، ومنهم أمين الأمة أبوعبيدة، وسعد بن أبى وقاص، الذى كان من الستة الذين حصر فيهم عمر الترشح للخلافة، بل كان يحبهم ويقدرهم، ويتأنى ببراءتهم من كل ناحية، ولكنه يفصل بين الحب ومصلحة الدولة، فهم بمنظور العمل أو مصلحة الدولة مجرد أدوات، كما أنه هو أداة عليا وحذره من نفسه الدنيا وفتنتها ولا يفتر.

أما بمنظور شخصه فهم محبوبون أثيرون، وهو لا يخلط بين ما يخص شخصه أو ما يخص مصلحة الدولة،

فى رأيى أن من أهم ما كتبه نظمى لوقا عن عمر بن الخطاب ما وثق به تعامله مع أهل الذمة.

يقول نظمى: كانت حرية العقيدة سائدة فى عاصمة الإسلام نفسها على عهده، فعاش فيها أفراد من النصارى ومن اليهود، معظمهم من أصحاب الحرف أو الأسرى الوافدين من الفتوح، وحسبك أن أبا لؤلؤة الذى قتل عمر يقال: إنه كان عبدًا نصرانيًا، وأن غيره من الأحرار كانوا فيها من النصارى وبعضهم من اليهود.

بل كان لعمر عبد نصرانى نجيب اسمه أسبق، عرض عليه عمر أن يسلم ويتخذه عاملًا له على بعض الأمصار، فأبى أن يترك النصرانية، فما كان منه إلا أن أعتقه لوجه الله الكريم وقال له: اذهب حيث شئت.

وفيمن بقى من اليهود بالمدينة كان شيخ أعمى رآه يسأل، فتألم عمر وقال: ما أنصفناه.. أكلناه لحمًا ونرميه عظمًا.

ثم أمر بتسجيل سائر أمثاله من العجزة الذميين كى يكون لهم من بيت مال المسلمين ما يكفيهم الحاجة، وما كان اليهود أحب الذميين بطبيعة الحال، وهذا هو معنى أنهم أهل الذمة، وهو يتأدب فى هذا بأدب نبيه، الذى قرر أن من آذى ذميًا كان النبى خصمه يوم القيامة.

فإذا تركنا المدينة رأينا قبيلة تغلب العربية، التى خرج منها بعد ذلك الشاعر الشهير الأخطل، باقية على النصرانية لا ترضى عنها بديلًا، ويذكر الرواة أن الأخطل كان فى بلاط بنى أمية يعلق فى صدره صليبًا ضخمًا، وأنفت تغلب أن تدفع الجزية، فاللفظ لا يتفق وما للعرب من أنفة وحمية، وأبوا إلا أن يؤدوا الصدقة التى يؤديها المسلمون، واشتد الخلاف وانتهى الأمر إلى أدائهم صدقة المسلم مضاعفة، وليس هينًا أن يلين عمر لهم هذا اللين، حفظًا لكرامتهم وصونًا لأنفتهم.

ويروى عنه أنه قال: نحن نسميها جزية وسموها أنتم ما شئتم.

بيت القصيد من هذه الواقعة أنه كان حريصًا على عدم إعنات المتمسكين بنصرانيتهم، وكل ما هنالك أنه كان لأسباب تتعلق بالسياسة العليا، قد قرر ألا تقيم قبائل غير مسلمة داخل الجزيرة العربية، زيادة فى الحيطة، حتى لا يوجد ما يمكن أن يكون طابورًا خامسًا فى قلب الدولة لحساب المتربصين.

وقد بدأت سياسته هذه مع أهل نجران فى جنوبى الجزيرة العربية، وكان النبى قد عاهدهم على الجزية، فكلف عمر عامله يعلى بن أمية أن يجلى أهل نجران إلى حيث يختارون من الأرض التى بها قوم على ملتهم خارج جزيرة العرب.

وشدد عمر على يعلى بن أمية ألا يجبرهم على الإسلام، ولا يغريهم أو يضغط عليهم ليفتنهم عن دينهم، فوافقوا على الارتحال إلى العراق، وكتب عمر إلى عامله هناك أن يوسع لهم فى الأرض التى يختارونها بما يسعهم وييسر لهم الحياة وسط جيران من ملتهم.

وكان مما أوصى به يعلى بن أمية أيضا أن يشترى منهم بمقابل سخى ما يتركونه من العقار والأموال التى لا تنقل، وأن ينقلوا معهم صلبانهم وأدوات شعائرهم كما يحبون ويشتهون.

وكذلك فعل أيضًا بعشائر اليهود أو جيوشهم الباقية فى الجزيرة بخيبر أو فدك فأجلاهم إلى الشام مع أشباههم من أهل دينهم هناك، وأجزل لهم التعويض عن ممتلكاتهم وأرضهم، ولم تكن أسبابه من قبيل التحامل أو التعصب، بل هو إجراء لأمن الدولة، فى عصر كانت الدول فيه دينية لا وطنية ولا مدنية، وللدليل على نفى التعصب عنه أنه كان يساوى فى الخصومة أمامه بين اليهودى وعلى بن أبى طالب نفسه عند القضاء بينهما، فمثله لا يظن به التحيف والتعصب.

ثم نأتى إلى سياسته فى أرض أهل الكتاب التى فتحها المسلمون، فهم فلاحون يزرعون تلك الأراضى ويعيشون منها ويمتلكونها ويتوارثونها، وكان الأمر جاريًا على عهد النبى- بموجب سورة الأنفال- على تخصيص الخمس من الغنائم للنبى أو الخليفة بعده، وتقسم الأربعة أخماس على الجند الذين تم على يدهم الفتح، وها هو فتح مبين شمل سواد العراق، فلا عجب أن يتوقع المجاهدون الفاتحون ذلك التقسيم للفىء ويرونه سنة، بل أمرًا سماويًا نص عليه القرآن فى تلك السورة.

ولكن عمر برؤيته الاقتصادية والسياسية وبعده عن الطمع العاجل والتعصب رفض هذا الرأى، لأنه رأى فى ذلك مضيعة لأهالى تلك البلاد، وإنشاء فى الوقت نفسه لطبقة من كبار الملاك من المسلمين المعاصرين، ثم لا يجد سواهم من المسلمين فى يدهم شيئًا، لأن ملاك هذه الأراضى الجدد سيورثونها أبناءهم.

وأيد صديقه عبدالرحمن بن عوف رأى الجند والقواد فى التقسيم، ولكن عمر أصر على رأيه محتجًا وبحق أنه لتفتح أراض واسعة كهذه بعد عهده، فماذا عن المسلمين بعد عهده؟ وهل تسود الطبقية والتحاسد بينهم؟

وطلب جنوده التحكيم بين أهل الشورى وبسطوا القضية.

فقال عمر: إنى أعوذ بالله أن أركب ظلمًا، ولكنى رأيت أنه لم يبق شىء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أمواله بين أهله، وأخرجت الخمس فوجهته على وجه، وقد رأيت أن أحبس الأرض بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها، فتكون إلى الأبد فيئًا للمسلمين، المقاتلة والذرية أن يأتى بعدهم، أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش ولا بد من إدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إن قسمت الأرض بينهم.

وهكذا فرق عمر بين النص الذى يتصل بالعقيدة والعبادة، والنص الذى ينظم مصالح الناس، فرأى أنه إذا تغيرت أوجه المصالح، كان الأوجب والأوفى بالذمة والأمانة وحق الله هو الأخذ بالأصلح، وكانت نتيجة هذا برًا بأهل تلك البلاد، وقد دخلوا فى ذمة المسلمين، فبقيت لهم أرضهم، يؤدون عنها الخراج، ويؤدون عن أشخاصهم الجزية، وهم بعد هذا فى أمان الله.

كن لا بد من تقييم نهائى وأخير لتجربة عمر من وجهة نظر نظمى.

تحت عنوان «مات عمر.. عاش عمر»، يكتب نظمى: على غير توقع طعن عبد فارسى موتور عمر بن الخطاب، وكثرت الأقوال فى أمر مصرعه، أهو مكيدة سياسية من خصوم العرب المهزومين الذين زال سلطانهم وملكهم على يديه، أم هى جريمة فردية؟.

وما اهتز عمر، بل كان مثلًا راقيًا رائعًا للشجاعة فى مواجهة الموت، وشغل نفسه بتدبير أمر الدولة من بعده؛ كى تنتقل السلطة العليا انتقالًا هادئًا إلى خليفته الذى يختاره أهل الشورى الذين عينهم.

أجل مات عمر والموت نهاية كل البشر، ولكن لئن مات عمر البطل وعمر الرجل فليحى عمر المثل، ما بقى للعظمة فضل مشهود، وذكر ممدود، وهمة يستحق صاحبها الثناء والخلود.