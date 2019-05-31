أميرة ملش تكتب: هشام عشماوى.. قبل أن يعرفه أحد

قبل 5 سنوات لم يكن يعلم أى منا اسم هشام عشماوى، فذلك الضابط الذى خرج عن صوابه، واتجه من شرف الجندية إلى دناءة الإرهاب، لم تتوفر وقتها معلومات عنه أو عن قصة تحوله تلك التى ينشغل بها العالم حاليًا، بوصفه الاسم الأبرز على قائمة الإرهابيين المطلوبين لمصر، فتلك التفاصيل جميعها كانت طى الكتمان لحساسية الملف وأيضًا لاعتبارات أمنية حكمت الأمر وقتها.

العلانية تظل مرتبطة بدأب صحفى مشغول بالبحث عن المعلومات والتفاصيل بوصفه الرقيب الشعبى أو نائب الجمهور، ملتزم بدوره فى الكشف عن الحقائق وإطلاع القراء أو المستخدمين عليها، واليوم بعد أن أصبح هشام عشماوى حديث الساعة عدت إلى الوراء وتحديدًا بداية عام 2014، عندمت شرعت فى كتابة أول سطور عنه بعد أن حصلت على معلومات دقيقة عن قصته وتفاصيل تحوله من جندى شريف إلى إرهابى قاتل. بدأت القصة بالتواصل مع أحد المصادر الأمنية النافذة وقتها بوصفى صحفية متخصصة فى قضايا الأمن والإرهاب، وتناول الحديث الأحداث التى تلت فض رابعة والنهضة، وعندها أشار المصدر قائلًا: «المشكلة فى ظابط ح يمرر عيشتنا وح يطلع عينا»، وبسذاجة قلت له: «لماذا؟ هل هو جرىء مثلا فيواجه ويقتحم بمفرده ودون انتظار القوات؟»، لأن هناك بعض الضباط يعرف عنهم ذلك من فرط شجاعتهم وحماستهم، فضحك المصدر بسخرية، وقال: «بتقولى إيه ده إرهابى، طلع من الخدمة وانضم للجماعات»، استقبلت هذه المعلومات وأنا مذهولة، فلم أستوعب القصة، خاصة بعد أن علمت أنه كان ضابطًا بالقوات المسلحة وليس الشرطة، وضعت هذه المعلومات وسط تقرير كتبته فى هذا التوقيت عن التنظيمات الإرهابية الجديدة والإرهابيين الجدد الذين ظهروا بعد فض اعتصام رابعة المسلح، وهو الأمر الذى نفته وزارة الداخلية فى هذا الحين، نفت ما كتبته عن الضابط السابق تحديدًا جملة وتفصيلًا.

رغم نفى الوزارة إلا أننى كنت واثقة من صحة هذه المعلومة، وكنت أسأل دائمًا عن نشاط هذا الشخص مع أى مصدر أمنى أتحدث إليه، إلى أن أصبح أمره حقيقة لا تنكر، خاصة بعد استهداف كمين الفرافرة، فقد أشارت التحريات وقتها إلى أن ضابط الصاعقة المفصول هشام عشماوى قام بتدريب منفذى العملية لمدة ٧٠ يومًا فى الصحراء فى نطاق الوادى الجديد، لذلك كتبت عنه مرة أخرى فى تغطية الحادث الإرهابى بالفرافرة.. ثم جاءت تفجيرات العريش فى بدايات ٢٠١٥، وهنا ظهر جليًا دور هشام عشماوى، فقد كان العقل المدبر لهذه التفجيرات العنيفة، وكتبت من جديد عن هشام عشماوى بتفاصيل أكثر، وتناولت قصة حياته وما الذى دفعه لهذا الطريق المظلم، كما كتبت دوره بوضوح، وأنه يقود مجموعة إرهابية مكونة من ٢٠٠ عنصر، ويتولى مسئولية داعش فى سيناء، وأن معه فى هذه الخلية ٤ ضباط مفصولين منهم ضابط يدعى هاشم حلمى، وكان ضابطًا بالشرطة وتحديدًا فى قوات الأمن المركزى، وأن خطورة هشام عشماوى تكمن فى خلفيته العسكرية والأمنية والتدريبات العالية التى حصل عليها كضابط صاعقة، وهذا يجعله على دراية كاملة بالخطط الأمنية، والتخطيط وتحركات القوات، وعلى علم بترتيب وتكوين البنايات الشرطية والعسكرية من الداخل والخارج، لأنه كان ضابطًا فى سيناء لمدة عشر سنوات، وطالما دخل إلى هذه المبانى ويحفظها عن ظهر قلب، فيعرف مثلًا أماكن تخزين السلاح داخل الكتيبة، ولديه خبرة فى خط سير المركبات العسكرية فى شمال سيناء تحديدًا.

وبسبب خدمته العسكرية فى سيناء لسنوات كثيرة، فذلك ما جعل هروبه سهلًا دائمًا، كما أنه هو من يرسم خطط الهروب للعناصر الإرهابية، فقد تتبع الأمن خط سيره كثيرًا، وحدد مكانه أكثر من مرة، وكاد أن يقبض عليه، ولكنه كان ينجح فى الهروب، بسبب خلفيته العسكرية ومعرفته الدروب والجبال والمدقات الصحراوية جيدًا، كما أن طول مدة خدمته فى شمال سيناء جعل له علاقات قوية ببعض مشايخ وشباب القبائل البدوية، فكان يستقطب شبابًا كثيرين للانضمام لما يسمونه الجهاد، كما أنه كان يعرف الضباط والقيادات ومهام كل شخص من زملائه ومدى قوته وذكائه وشجاعته، وهو ما جعله مسئولًا عن وضع قوائم الشخصيات المستهدفة من الضباط وليس المنشآت والمركبات فقط.

كل ذلك تناولته وكتبته منذ سنوات.. وترقبت طوال الوقت مصير هذا الخائن، ومدى أهمية القبض عليه، لأن وجوده حرًا مسألة فى منتهى الخطورة، ويعنى وقوع المزيد من الشهداء من أبنائنا فى صفوف الجيش والشرطة والمدنيين كذلك. وبعد القبض عليه ومشاعر السعادة الغامرة التى اجتاحت مصر، والفخر بقوة وكفاءة رجالنا من قوات الجيش والشرطة والأجهزة السيادية، شعرت أيضًا بأهمية الدور الإيجابى الذى نقدمه نحن الصحفيين، بتأدية أدوارنا فى الإفادة المعرفية وإطلاع مواطنينا على شأن خطير يهدد مجتمعنا واستقراره، فالإرهاب نحتاج أيضًا إلى قوة المعرفة لاجتثاثه والقضاء عليه مع الالتزام بالطبع بجميع المعايير المهنية والأخلاقية والمسئولية تجاه وطننا.

خبر القبض على الإرهابى هشام عشماوى من الأخبار التى أسعدتنى كثيرًا، ليس لخطورته والرغبة العامة فى الانتقام منه لما سببه من وجع للمصريين فقط، وإنما لشعورى شخصيًا بأننى عِشرة معه من زمان، فقد كنت من هؤلاء الذين كتبوا عن قصته وبداياته قبل أن يعرفه أحد، وقبل أن يكشف عنه بشكل رسمى من الجهات الأمنية، لا أعرف على وجه الدقة إذا كان هناك من سبقنى أم لا؟.

الأمر الذى تطرحه مسألة هشام عشماوى هو ما يشكله دور الصحافة فى المجتمع من أهمية، بأن تلقى الضوء على ظواهر خطيرة ومهمة فى وقت من الأوقات، وتشكل وعى وإدراك المجتمع تجاهها ووضع الناس فى الصورة إزاء ما يحيط بهم من تطورات وتحديات أيضًا. وإذا أخذنا هشام عشماوى مثالًا، فإن الصحافة هنا ألقت الضوء على الظواهر الإرهابية وتطورها، وكشف الحقائق.. ولكن ذلك لا يحدث إلا عندما تصبح المعلومات متاحة، أو على الأقل توافر الحرية والمرونة للوصول إليها بما لا يضر عمل أجهزة الأمن وتوجهات الدولة، فالتنبيه إلى المخاطر أوله معرفة.