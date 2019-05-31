حسن راتب يكتب من مكة المكرمة: نفحة الزمان وبركة المكان

فى حياة كل منا مواقف وأشياء غالية يختصر الزمن فيها، ليتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى مجرد لحظة واحدة، بل إن تلك اللحظة تكون غالبًا خارج حسابات العقل والمنطق، فنجدها أيضًا وقد انصهرت فيها المعانى فى كلمة واحدة، بل تذوب فيها المشاعر لتفرز لنا حالة شديدة الخصوصية، فتخلق حالة من الوجد تنعش «القلب» وتنقى «النفس».. إنها لحظة إدراك الحقيقة الكاملة، أو بمعنى أدق إنها لحظة إدراك معنى كلمة الحق.. فالحق فى مشربنا ليس مجرد كلمة ينطقها اللسان ولا هى مجرد معنى تصنعه الحروف، لكنه فى حقيقة الأمر هو الوجود والموجود فى نفس الوقت وهو الشىء الوحيد المطلق. فالحق فى علاه هو كل الحقيقة أولها ومنتهاها. فالموت حق فى هذه الحياة، وذلك تصديقًا لقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».



فى نفس السياق نجد المولى يوم ينادى بذاته العلية «لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ»، فتكون لحظة الفناء لكل الخلق والمخلوقات، ولم يبق إلا الخالق جل فى علاه، حيث يرد بذاته على ذاته «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ».

فإذا نظرنا لتلك المسألة نجد أنفسنا أمام مشهد عظيم يفوق خيال البشر، من حيث القدرة على التفكير.. بل يفوق أيضًا تصور كل المخلوقات ومختلف العوالم من أنس وجن وملائكة وخلق آخر لا يعلمه إلا خالقه، لأننا فى هذا الأمر نقف أمام صورة شديدة الإتقان رسمها رب العزة جل شأنه لذاته العليّة وحدد ملامحها بدقة متناهية.

وهنا.. من مكة المكرمة أحب بقاع الأرض للحبيب المصطفى، حيث قال عنها وهو يغادرها متجهًا إلى المدينة المنورة حينما أمره الله بالهجرة لنشر دعوة الإسلام: «أَنْتِ أَحَبُّ بِلاَدِ اللهِ إلى اللهِ، وأَنْتِ أَحَبُّ بِلاَدِ اللهِ إلىّ، فَلَوْ أَنَّ المُشْرِكينَ لَمْ يُخْرِجُونى لَمْ أَخْرُجْ مِنْكِ»، وهى أيضًا مكة المكرمة التى عبر الرسول عن فرحته الغامرة بالعودة إليها يوم فتح مكة بقوله «مَا أَطْيَبَكِ من بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إلىّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِى أَخْرَجُونِى مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ».

ها أنا أكتب الآن من مكة المكرمة وفى رحاب بيت الله الحرام.. من أمام الكعبة المشرفة حيث تتنزل النفحات وتُستجاب الدعوات وتتجلى حالة الوصل والوصال ويغدق الكريم بكرمه، ويمنّ المنان بمنّه لتتعاظم الأسماء الحسنى وتتجسد الصفات العليا، فتشملنا بالعناية والرعاية، فنصبح من أهل المعيّة فى الحضرة المحمدية، ويتجلى المولى بالفضل، فيشملك بالحفظ والرحمة، ويتجلى علينا بالنظرة، فنصبح ونمسى فى كل لحظة على عينه، ويشملنا بالحنان ويمنّ علينا بقيوميته بحق اسمه الحى القيوم، فنصبح بهذا الفضل والتكريم لا نضل ولا نشقى بعدها أبدًا.. فنعم الوصل والوصال حينما تتغير الأغيار، والكل فى واحد لا شىء غيره ولا شىء قبله ولا بعده نعم المولى ونعم النصير، بل نعم النصير حالة لا تعبر عنها الكلمات مهما عظمت مفرداتها ولا تصفها العبارات مهما اتسعت مساحات معانيها، حينما يتنحى البصر وتكون البصيرة «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ».

هنا وفى هذه الأرض الطيبة المباركة، أدعو لكم أن يبلغكم الله أكثر مما تتمنون ويهبكم فوق ما تأملون، ويبلغكم سعادة الدارين بجاه الحبيب المجتبى الذى تقضى به الحوائج، وتجاب به المطالب صلى الله عليه وسلم.

فنحن فى أعظم الأيام والليالى للعبادات والابتهالات والتوسلات.. نحن نعيش الأيام الأخيرة فى العشر الأواخر من رمضان، حيث تتنزل النفحات والرحمات وتتجلى التجليات وتصفو النفوس لخالقها وتسمو الأرواح لبارئها، مصداقًا لقول الحبيب: «إنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِى أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا»، وهنا ينبغى علينا أن ندرك أن هذا التعرض يجب ألا يكون بالنسك فقط، ولكن بالتقرب والتفكر والإخلاص والصدق فى السعى لطريق الله حتى يتحقق الوصل والوصال. فإنّ السعى فى قضاء حوائج الناس مِن صور الإحسان العظيمة.

وفى هذا الصدد فإننى على يقين تام من أن لله معارج بعدد أنفاس الخلائق، وليس الطريق هنا لمن سبق، ولكن الوصل فى الطريق لمن صدق.. وأعظم أنواع التفكر والتدبر حينما تعيش لحظات فى حوارك مع ربك، وأنت مقبل إلى الله تقرأ القرآن فى شهر القرآن، وأنت فى أحب الأماكن إلى الله وتسبح فى معانى المفردات وتأنس لكلام ربك وتتمعن فى معانيه، فتستوعب الكلمة وتعيش فى المعنى «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ».

إنها آية تُقرأ فى أقل من ثانية، لكنها تحمل معنى يعيش فى أعماقك، فتجعلك تتذكر وأنت محمول على الأعناق، يحملك الأحباب والأخلاء وربما الأبناء.. ذاهب لقبرك تارك خلفك الجميع.. كل ماجمعت من مال وجاه وسلطان وزوجة وولد.. لم يبق معك إلا عملك الصالح أو صدقة تصدقت بها لمسكين. فتلك الصدقة إن كنت قد أخرجتها بنية خالصة لوجه الله تعالى، فإنها سوف تؤنسك فى قبرك يا مسكين.. لأنك حينما تصل إلى الدار الآخرة سوف ينعم الورثة بما تركت، وتُسأل أنت عما فعلت وجمعت واكتنزت.. الآن ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت، ليس لك من أهلك إلا ولد صالح يدعو لك، ليس لك من جاهك إلا حفنة تراب توضع على وجهك وليس لك من سلطانك إلا عدل أقمته أو ظلم اقترفته.. اليوم يوم حصاد وهو ما وصفه الخالق سبحانه وتعالى بقوله فى كتابه العزيز: «يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ». وتتسع الرؤية فيقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِى الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِى إِمَامٍ مُّبِينٍ». كلما قرات هذه الآية استوقفتنى كثيرًا مساحات المعانى التى تحملها.. نعم الأعمال كلها يتم تسجيلها بدقة متناهية ويحاسب عليها الإنسان، ولكن آثارهم كيف تسجل وكيف يحاسب الإنسان على الآثار ولماذا فى إمام مبين؟.

إن نتائج الآثار تفوق بكثير نتائج الأعمال، ذلك أن الآثار تظل تسجل لك حتى بعد انتقالك إلى العالم الآخر. فعلى سبيل المثال إن كنت قد بنيت مسجدًا لله أو حتى أسهمت فيه بنية خالصة لوجهه الكريم، تظل آثار هذا العمل الطيب تسجل لك مع كل من يصلى فيه ويتعبد.. كما أن هذه الآثار تتمثل أيضًا فى علم ينتفع به، أو أقمت مدرسة أو جامعة، فإن آثار هذا العمل تظل تسجل لك من بعدك، والعكس صحيح إذا أقمت ملهى ليليًا يمارس فيه السكر والعربدة تكتب عليك فى آثارهم، وفى إمام مبين، أى فى أم الكتب تسجل عليك. لذا فإن التفاعل مع كلام الله فى كتابه الكريم هو الطريق للوصل والوصال والتقوى بالتفكر والعلم بالتدبر، وهو ما يحقق الآية الكريمة «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ».

ولذا فإن ديننا الحنيف ونبينا العظيم الذى هو الأسوة الحسنة، ونقتفى أثره، علمنا أن القرب والوصال ليس فقط بالمناسك والعبادات، ولكن أيضًا بالمعاملات. ولأن الرسالة تصلح لكل زمان ومكان، فإن المعاملات احتلت مساحات كبيرة فى الدعوة، حتى إن هذا الدين رُبع فقط للمناسك والعبادات والباقى كله للمعاملات، ولعل إحياء علوم الدين للإمام أبوحامد الغزالى فى شرحه فى الأجزاء المنجيات والمهلكات والمعاملات والعبادات، نجد أن جزءًا واحدًا فقط للعبادات، وباقى الأجزاء فى شئون الحياة، حتى تستقيم شئون الدنيا. ولعل انتشار الدين فى أنحاء العالم كان من التجارة والمعاملات التى أكدت أن هذا الدين دين ودنيا، عبادة وقيادة، رهبان بالليل فرسان بالنهار، وظلت الحضارة الإسلامية تتسيّد العالم أكثر من ثمانية قرون لم تصل إليها حضارة أخرى من قبل أو من بعد، ورثت العالم العلوم الحديثة، يوم كانت أوروبا تعيش فى ظلمات الجهل والفقر والظلم وقهر الكنيسة وكهنوت رجال الدين، واحتكارهم الحياة، ولكن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ودالت دولتهم، ولا ملجأ إلا للعودة إلى النواميس الكونية، لنعيش على مراد الله، ونتصالح مع المولى حتى تعود العزة للأمة مسيرتها الأولى.

ويكتمل جمال وروعة اللحظة التى أعيشها فى هذا المكان الطيب الطاهر بالتزود من فضل العشر الأواخر من رمضان التى تتميز بمزايا تفضلها عن غيرها من ليالى الشهر الفضيل، لأنها الليالى التى كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يُحييها كلها بالعبادة، حيث فيها ليلة القدر التى هى «خير من ألف شهر». وكما نعلم أن العشر الأواخر من رمضان تبدأ من ليلة الحادى والعشرين من رمضان، وتنتهى مع حلول يوم العيد، ففيها تتضاعف الأعمال الصالحة، حيث جعل الله فى العشر الأواخر من شهر رمضان، ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر، حيث تكثر حسناتها ويغفر الله الذنوب للقائمين فى هذه الليالى المباركة، فقد كان النبى- صلى الله عليه وسلم- يخص العشر الأواخر بعناية واجتهاد كبيرين، ويجتهد فيها ما لا يجتهد فى غيرها من العبادة، ويحرص على فعل الخير حيث يُستحب للمسلم أن يحقق فى هذه العشر مفهوم العبودية لله فى حياته، وأن يركز على تزكية نفسه وإصلاح قلبه وذلك من خلال القيام بعدة أعمال من بينها الإكثار من قراءة القرآن الكريم، والإكثار من التقرب إلى الله بالأدعية والأعمال الصالحة، والاجتهاد قدر المستطاع بقيام الليل وأيضًا بالاعتكاف فى المساجد للاقتداء بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

لقد قرأت ما قرأت وسمعت ما سمعت، فما قرأت وما سمعت أفضل مما هو مثبت عن جمهور العلماء حول العشر الأواخر من رمضان التى أجمع العلماء على أنها أفضل ليالى العام. من فضائل تلك العشر الأواخر من رمضان أنها تتضاعف فيها الأعمال بإذن الله تعالى، كما تُستجاب فيها الدعوات، كما أن التوبة فيها مقبولة بإذن الله باعتبارها ليالى العتق من النار، حيث فيها ليلة القدر التى كرمها الله سبحانه وتعالى بقوله فى كتابه الكريم: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

وإذا كانت الأيام لها نفحة ونحن فى أيام الله المباركة التى أنزل فيها القرآن، فإننا أيضا فى أطهر بقاع الأرض فى مكة المكرمة، حيث فيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وقد قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، لذا يمكننا القول إن المقيم بها إذا عمل عملًا صالحًا، ضاعف الله أجره، وإن عمل السيئات فذنبه أعظم، وقد قال الله تعالى: «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»، وقد أخذ من هذه الآية أن من عزم أن يعمل الخطايا والسيئات والمحرمات بمكة، فهو أهل أن يعذب على هذه النية، وذلك لانتهاكه حرمة الحرم بعزمه على فعل المعصية.. الأمر الذى يتطلب ممن يعش فى مكة فى رحاب بيت الله الحرام عليه بالطاعات وعمل الخير والتقرب إلى الله بكل ما هو طيب مبارك.

ومن هنا فإنه يتجلى لنا بوضوح أن نفحة الزمان تتضاعف مع نفحة المكان، حيث تتجلى الأنوار بقدر صفاء النفس وطهارة القلب، وسمو الروح وإخلاص القصد وابتغاء مرضات الله.

وبينما أعيش تلك اللحظات التى لا يمكن بأى حال من الأحوال وصفها من فرط جمالها، فإننى لا أجد أفضل ولا أروع من أن أنتهز هذه الفرصة وأنا فى رحاب بيت الله الحرام، إلا أن أرفع أكف الضراعة داعيًا بما جاء فى خواتيم سورة البقرة، حيث قال المولى جل شأنه: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».

صدق الله العظيم