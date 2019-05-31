اكتشاف بقايا عالم غرق قبل الميلاد

اكتشف علماء جامعة بريدفورد البريطانية في بحر الشمال منطقة مناظر طبيعية غارقة، قد تكون محتفظة ببقايا مستوطنة قديمة للصيادين وجامعي الثمار.



ويفيد موقع Live Science بأن الباحثين أخذوا عينات من الترسبات في قاع البحر خلال البعثة العلمية التي استمرت أحد عشر يوما على السفينة RV Belgic. اتضح للباحثين أن عمر هذه المنطقة الغارقة مع بقايا أشجار متحجرة نحو 10 آلاف سنة وهي جزء من دوغيرلاند –منطقة مساحتها عدة آلاف من الكيلومترات المربعة. كانت هذه المنطقة واقعة بين الشواطئ الشرقية لبريطانيا والبر الرئيسي.



لقد كشف تحليل بعض العينات وجود طبقة من الخث المضغوط تحت قاع البحر. ما يشير إلى أنه في السابق كانت هناك أراض رطبة خصبة مناسبة للموائل البشرية الدائمة. ولكن بعض أجزاء الأرض الغارقة مغطاة بترسبات معاصرة من الأنهار الكبيرة. ومع ذلك يعتقد العلماء ويثقون بأنهم قريبا سوف يعثرون على آثار المستوطنات.



تجدر الإشارة إلى أنه قبل 12 ألف سنة خلال نهاية العصر الجليدي الأخير، بدأت دوغيرلاند تنفصل عن الغطاء الجليدي وفي نهاية المطاف تحولت إلى غابات شاسعة مع قطعان الحيوانات ومجتمعات الصيادين وجامعي الثمار. ولكن استمرار ذوبان الجليد أدى إلى غرقها قبل نحو 8 آلاف سنة.