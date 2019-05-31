"الإحصاء": جذب استثمارات أجنبية ومحلية بـ11 مليار جنيه فى 3 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عن نجاح مصر فى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تقدر بنحو ١١ مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجارى ٢٠١٩، فيما بلغ عدد الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال تلك الفترة ٦٣٠٦ شركات برأسمال قدره ١٠.٧ مليار جنيه.



وأوضح «الإحصاء»، فى أحدث تقاريره، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافقت على تأسيس ٢٠٨٥ شركة فى يناير الماضى، برأسمال قيمته ٣.٥٩ مليار جنيه، و٢٠٥٩ شركة فى فبراير الماضى برأسمال قدره ٣.٤ مليار جنيه، و٢١٦٢ شركة فى مارس الماضى برأسمال بلغ ٣.٥٧ مليار جنيه.



وأشار إلى مساهمة المستثمرين المصريين بالجزء الأكبر من رءوس الأموال المتدفقة بنسبة تخطت ٨٥٪، إذ بلغ إجمالى رءوس أموال المصريين ٩.٢ مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يناير ومارس من عام ٢٠١٩، يليهم العرب بقيمة ١.١ مليار جنيه، ثم الأجانب برءوس أموال قدرها ٣٩٢.٢ مليون.



وأضاف أن ٣٠٠٤ شركات عملت فى القطاعات الخدمية، و١٦٢٦ شركة عملت فى القطاعات الصناعية، و٨٨٢ شركة عملت بالقطاعات الإنشائية، و٤٢٦ شركة عملت فى قطاعات الاتصالات والمعلومات.



وتذيلت الشركات العاملة فى القطاعات الزراعية، التى بلغ عددها ٢٤٢ شركة، قائمة الشركات التى تم تأسيسها مؤخرًا، تبعتها الشركات العاملة فى القطاعات السياحية بعدد ١٢٦ شركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩.