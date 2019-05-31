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اقتصاد
الجمعة 31/مايو/2019 - 07:28 م

تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الهند وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 45 عاما

تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد
dostor.org/2649911

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة تراجع معدل نمو اقتصاد الهند خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي إلى 5.8% من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي أكدت فيه البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في الهند إلى 6.1%.

وهو اعلى مستوى له منذ 45 عاما، مما يبزر التحديات التي ستواجه حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" الجديدة.

وبحسب بيانات وزارة الإحصاء الهندية فإن معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي جاء أقل كثيرا من المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، وكان 7.7% من إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن العام المالي الهندي يبدأ أول أبريل وينتهي بنهاية مارس.

وتعني بيانات النمو الصادرة اليوم أن الهند فقدت مركزها كأسرع الاقتصادات الكبيرة في العالم نموا، لصالح الصين لأول مرة منذ حوالي 18 شهرا.

بلغ معدل نمو اقتصاد الصين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 6.4% من إجمالي الناتج المحلي.

وبشكل عام بلغ معدل نمو اقتصاد الهند خلال العام المالي الماضي 6.8%.

وأشارت البيانات إلى أن تراجع النمو جاء بنسبة كبيرة نتيجة ضعف النمو في قطاعي الزراعة والتعدين.

وأشار تقرير منفصل عن سوق العمل إلى ارتفاع معدل البطالة خلال العام المالي الماضي إلى 6.1% وهو أعلى مستوى له منذ العام المالي 1972 1973.

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