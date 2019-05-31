كلوب يقلل من كون ليفربول المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

قلل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم من كون فريقه المرشح الأبرز للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم أن الفريق أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على توتنهام بفارق 26 نقطة.



وقال كلوب للصحفيين في مدريد: "أعرف ان هناك من يقول إننا المرشحين الأبرز للفوز باللقب، لأننا حصدنا نقاط أكثر في الدوري، ولكن المباراتين أمام توتنهام انتهيتا 2 1".



ويتمنى كلوب أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما خسر النهائي مرتين مع بوروسيا دورتموند في 2013 والعام الماضي مع ليفربول أمام ريال مدريد.



وقال كلوب: "في المباراتين النهائيتين كنت جزء من الفريق الذي لم يحالفه الحظ. لم تكن مسيرتي التدريبية سيئة الحظ ولم تنته بعد. كان يمكن أن تكون أفضل، وكان يمكن ان تكون أسوأ".