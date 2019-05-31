إزالة ١٩٨ حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في جميع مدن ومراكز المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين وعمل المحاضر اللازمة لهم.



وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار من إزالة ٦٩ حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية ٣٩٩٦٢م٢ بنطاق قرى "قومبانية أبو قير، دفشو، بولين، كوم اشو، زُهرة، وكوم البركة".



وفي ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملة إزالة التعديات علي أراضٍ زراعية وحرم الطرق والري وأسفرت عن إزالة ٣٤ حالة تعدٍ بمساحة إجمالية ٤٠٣٠ مترًا، عبارة عن حفر وشدات خشبية وقواعد وسملات وعشش وتشوينات وتمت إزالة المخالفات والتعديات.



كما تابع رئيس مركز ومدينة رشيد تنفيذ ١ حالة إزالة بمساحة ١٢٠ مترًا على أرض زراعية بقرية البرج بالتنسيق مع مركز الشرطة.



كما قام رئيس مركز ومدينة بدر بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي بالجمعية بمتابعة أعمال فك شدة خشبية لصب سقف دور التابعة أرضى تعدى على الأرض الزراعية بزمام جمعية المنوفية والبحيرة مزرعة عمرو بن العاص على مساحة ٢٠٠متر، وكذلك تم إيقاف أعمال صب سقف ثانى علوى بدون الحصول على ترخيص بقرية عبدالمجيد المرسى على مساحة ١٠٠ متر.