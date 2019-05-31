رئيس الوزراء الكندي يحذر الناخبين من سياسات المحافظين التقشفية

حذر رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، الناخبين الكنديين من أن هدف حزب المحافظين المعارض عند تشكيل الحكومة هو إجراء تخفيضات حادة في ميزانية الخدمات المخصصة للبلديات، مثل الخدمات الصحية والاجتماعية، ضاربا المثل برئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد، الذي يعاني سكان المقاطعة من سياساته في خفض الإنفاق، وآخرها قطاع التعليم.



مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية على بعد أشهر قليلة، كان خطاب الجمعة الذي ألقاه ترودو أمام زعماء البلديات يستهدف تحذير الناخبين وخاصة في البلديات من أن انتخاب حزب المحافظين سيكون له آثار كبيرة على أعضاء المجتمع، بالنظر إلى رغبة المحافظين التقليدية في اتباع سياسات تقشفية وخفض الإنفاق.



وقال ترودو في المؤتمر السنوي لاجتماع اتحاد البلديات الكندية في مدينة كيبيك "نحن في انتخابات بعيدة عن العودة إلى الأيام التي كان فيها التقشف هو السياسة الوحيدة للحكومة الفيدرالية".



وأضاف زعيم الحزب الليبرالي "نحن انتخابات بعيدة عن المزيد من التخفيضات في البلديات، والمزيد من التخفيضات في الخدمات التي يحتاجها الناس، والمزيد من التخفيضات في البرامج التي تجعل مجتمعاتنا أماكن أفضل للاتصال بالمنزل". "لقد رأينا السياسيين المحافظين يفعلون ذلك من قبل. وقال رئيس الوزراء "لا يمكننا أن نتفاجأ عندما يفعلون ذلك مرة أخرى".



وتأتي تعليقاته في غضون أسبوع عندما أجبر الغضب الشعبي حكومة فورد في أونتاريو على التراجع عن تخفيضات التمويل على مستوى البلديات التي حذر الزعماء المحليون من أنها ستضرب الخدمات الأساسية.