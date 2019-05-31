الإثارة تسيطر على "زالزل".. محمد رمضان في الطريق إلى الثراء

انتهت الحلقىة الخامسة والعشرون من أحداث مسلسل "زلزال" بشراء محمد حربي كرامة والشهير "بزلزال" لمحل بسوق المعلم "منصور" الذي كان طرده الأخير من العمل بسبب نيته في الزواج من "صافية" والتي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحة.



واستطاع أهل منطقة العياط وعلى رأسهم زهدي والذي يقوم بدوره الفنان أحمد صيام أن يساعدوا محمد حربي كرامة في شراء المحل وسط مزاد اشترك فيه المعلم منصور وآخرين.



ورفض تجار السوق إمداد "زلزال" بأي فاكهة على أثر تعليمات مباشرة من المعلم "منصور" كبير السوق الذي أصبح عدوا لـ"محمد حربي كرامة".



وبالرغم من محاصرة "زلزال" والضغط عليه لبيع المحل الذي اشتراه بـ 150 ألف جنيه، إلا أنه لم يستسلم ففكر في الرجوع إلى مزارعين قريته بمركز العياط، وجلس معهم بمساعدة من الأستاذ زهدي الذي حل وسيطا عندهم لـ"زالزال".



وانتهت الحلقة على الاتفاق بينهما على توريد كميات فاكهة لمحل "زالزال".



"زلزال" بطولة النجم محمد رمضان والنجمة حلا شيحة والنجم ماجد المصري وحسام داغر وأحمد صيام ومنى عبد الغني.