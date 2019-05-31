دير العذراء في جبل الطير يواصل احتفالاته السنوية

يواصل دير السيدة العذراء مريم السنوية، بجبل الطير بسمالوط في محافظة المنيا، احتفالاته السنوية والتي بدأت أمس الخميس، وتستمر على مدار أسبوع كامل.



وكان ترأس انطلاق الاحتفالات السنوية لدير جبل الطير نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.



ويشهد محيط الدير تكثيفات أمنية مشددة قبل الاحتفالات بحوالي أسبوع استعدادا لتأمين زوار الدير الأقباط، والذين يتوافدون للزيارة منذ 29 من مايو الجاري.



ومن جانبه، زار الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، بزيارة لدير العذراء مريم بجبل الطير، وجاء ذلك لمتابعة أعمال ترميم كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمحافظة المنيا، وفندق العائلة المقدسة، واستعدادات احتفالات دير العذراء بجبل الطير.