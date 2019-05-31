"تعليم الدقهلية" تُنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

أكد علي عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مديرية التعليم أنهت الاستعدادات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول، والتي تبدأ يوم 8 يونيو المقبل وتنتهي يوم 3 يوليو المقبل.



وأشار عبد الرءوف إلى أنه أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة الحزم ومنع الغش بكل صوره، مشددًا على توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب واستخدام التليفون المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجنة.



وقال إنه تم عمل بروتوكول تعاون مع كل من مديريات الأمن والصحة والكهرباء والتموين كل في اختصاصه لأداء الامتحانات، حيث تتعاون مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، بجانب مديرية الصحة لتوفير طبيب لكل لجنة، والتموين لتوفير احتياجات الملاحظين المقيمين بالاستراحات، موضحًا أنه تم تجهيز اللجان بالمراوح والإضاءة الكافية، وعمل صيانة كاملة لدورات المياه وتزويدها بالمنظفات.



وأوضح عبد الرءوف أنه سيؤدي الامتحان 43 ألفًا و632 طالبًا وطالبة (14 ألفًا و642 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و20088 طالبًا وطالبة علمي علوم، 8470 طالبًا وطالبة علمي رياضة، 9369 طالبًا وطالبة منازل، 465 طالبًا وطالبة خدمات).