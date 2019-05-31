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الجمعة 31/مايو/2019 - 06:25 م

علاج 888 شخصًا بقافلة طبية لإحدى القرى غرب الإسكندرية

علاج 888 شخصًا بقافلة
أحمد عاشور
dostor.org/2649898

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية إلى قرية خالد بن الوليد بالعامرية، بالظهير الصحراوى غرب الإسكندرية على مدار يومين.

وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الباطنة، والجراحة، والنساء، والاطفال، والقلب والأوعية الدموية، والعيون، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ888 مريضا من أهالى المنطقة.

وأضاف عثمان، أنه تم بالقافلة عمل 362 تحليلا و16 أشعة بالموجات فوق الصوتية و8 رسوم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 105 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ415 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين.

جاءت القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

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