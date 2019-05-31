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الجمعة 31/مايو/2019 - 06:23 م

جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من المستحضرات الطبية

جمارك أرقين تحبط
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2649897

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين بأسوان، برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب كمية من المستحضرات الطبية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وتعديلاته.

وترجع التفاصيل إلى أن فى المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم تم الاشتباه في الراكب 'خ. ع. م '، 61 عامًا سوداني الجنسية، والذى ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصيه الخاصة به.

وبالعرض علي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة مكونة من: محمود عابد، ومحمود رفعت، وحسين عبدالله، وعلى عبداللطيف، لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 7500 علبة مرهم ليكوسيد مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

أما فى المحاولة الثانية، تم ضبط 3000 علبة كريم ميلانو فرى مخفاة ضمن أمتعة الراكبة السودانية 'ف. ا. ا' المسافرة إلى الخرطوم.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 25 و26 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من المستحضرات الطبية
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