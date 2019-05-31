مبعوثو كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يناقشون قضية كوريا الشمالية

أجرى كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات ثلاثية في سنغافورة اليوم الجمعة لاستكشاف طرق لكسر الجمود الحالي في مفاوضات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، حسبما قال مسؤولون.



وأجرى لي دو- هون ممثل كوريا الجنوبية الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وستيفن بيجون الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، وكينجي كاناسوجي المدير العام للمكتب المختص بشؤون آسيا ومنطقة أوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، اجتماع عشاء مغلق بفندق شانجريلا في سنغافورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



يذكر أن آخر لقاء جمع المسئولين الثلاثة كان في واشنطن في 7 مارس الماضي.



ويحضر المسئولون منتدى أمن آسيا والذي يعرف باسم (شانجريلا)، في دورته الـ18 بسنغافورة والذي سيستمر لمدة 3 أيام، حيث يضم المنتدى وزراء دفاع ومسئولين رفيعي المستوى من الدول الكبرى، ويجدر الإشارة إلى أنه من غير المعتاد أن يحضر كبار المفاوضين النوويين منتدى الأمن.



ورفض المسئولون الإجابة على أسئلة الصحفيين، بينما قال مسئول مطلع على الموضوع "يخطط "لي" أيضا لعقد لقاء ثنائي مع نظيره الياباني في الصباح ومع المسؤول الأمريكي في فترة ما بعد الظهر، على الرغم من أنه لم يتم وضع جدول زمني محدد بعد".



وأضاف أن الاجتماعات "ستشارك في تقييم للوضع الحالي فيما يتعلق بالقضايا النووية لكوريا الشمالية وتنسيق رسالتهم تجاه بيونج يانج من أجل الحفاظ على زخم الحوار".



يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت في بيان أمس الخميس إن بيجون سيزور سنغافورة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو لحضور المنتدى ومقابلة المسؤولين "لمناقشة التنسيق المستمر للوصول إلى الهدف المتمثل في نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بشكل نهائي والتحقق الكامل منه".



ومن جانبه، دعا "لي" في خطابه يوم الخميس الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى بذل المزيد من الجهود لاستئناف محادثاتهما النووية، مؤكدا على أن فرصة الحوار لن تظل متوفرة إلى أجل غير مسمى.

