النمسا والصين يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني

بحثت قيادات أمنية في النمسا والصين اليوم في فيينا سبل زيادة التعاون الأمني المشترك في قضايا مكافحة الاتجار بالبشر.



وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة، إن وفدا من كبار رجال الشرطة من الصين زار النمسا على مدار الأيام الماضية حيث تفقد مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي وبعض المشروعات الأمنية الممولة من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف البيان أن الوفد الصيني من مقاطعة جيان شي ومدينة تشونغتشينغ وقد تركزت المناقشات على تعزيز تعاون الشرطة الجنائية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنه بالفعل في الأشهر القليلة الماضية نجح مكتب مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في تفكيك شبكة من مهربي وتجار البشر بالتعاون مع السلطات الصينية.



وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة قضايا أخرى مثل التأشيرات واستراتيجية الهجرة لافتا إلى تأكيد وزارة الداخلية النمساوية أن الصين شريك استراتيجي مهم للنمسا، مشددا على أهمية دعم التعاون الجيد مع السلطات الأمنية الصينية.