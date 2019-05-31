"الصيام وصحة الإنسان".. أنشطة رمضانية بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة.



وأقامت مكتبة sos ورشة حكى ومناقشة كتاب بعنوان "الصيام وصحة الإنسان" تأليف الدكتور كارم غنيم، ويدور الكتاب حول شهر رمضان وفوائد الصيام وصحته لجسم الإنسان، كما أقامت المكتبة ورشة حكي لقصة "النملة جايا" فوليشنتلي ترجمة نجلاء والي، كذلك ناقشت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي كتاب "كلام من ذهب، وناقشت مكتبة طفل المعادي كتاب الصدق "من سلسلة القرآن علمًا" بقلم سوسن السويفي، كما نفّذت مجلة حائط بمناسبة عيد الفطر المبارك وورشة حكي لحكاية لقصتي "السنجاب والذئاب"، "الفراشة الجميلة".



وقدّم قصر ثقافة مصر الجديدة عرض فيلم ديني سينمائي عن قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا يعقوب عليهما السلام، كما أقام بيت ثقافة دار الإشارة ورشة تلوين أشكال من الفوم بدار زمان الخير للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أقام قصر ثقافة المستقبل ورشة فنون تشكيلية لرسم فانوس رمضان مع أطفال حضانة الجيل الجديد، بينما نظمت مكتبة دار الحرب الالكترونية ورشة بعنوان "اعرف بلدك" عن الكنيسة المعلقة كأحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر.