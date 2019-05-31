إصابة 13 شخصا بتسمم غذائى داخل أحد الأندية الرياضية بالمعادى

أصيب 13 شخصا من أعضاء أحد الأندية بمنطقة المعادى، بتسمم غذائي إثر تناولهم طعام فاسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول 13 شخصا مصابين بحالات تسمم غذائى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء تواجد المصابين داخل أحد المراكز الرياضية بدائرة قسم شرطة المعادى تناولوا طعام فاسد وأصيبوا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال المباحث توجهوا على الفور إلى المركز الرياضي لمناقشة المسئولين عن الأغذية والمشروبات للوقوف على سبب الحادث، وتم التحفظ على عينات من الأطعمة التي تناولها المجني عليهم وتم إرسالها لمصلحة الطب الشرعي لتحليلها.