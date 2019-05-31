شمال سيناء تحتفل بليلة القدر وتكرم المتفوقين فى المسابقات الدينية

كرم محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 60 من الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة في حفظ القرآن كاملًا ونصف وربع القرآن الكريم، حيث تم تسليم المكرمين من الفائزين شهادات التقدير والجوائز المالية.



جاء ذلك خلال احتفالات محافظة شمال سيناء بليلة القدر وتكريم المتفوقين والفائزين في المسابقات الدينية والسياحية والبيئية، ورافق المحافظ الشيخ محمد سعد العش، مدير عام الأوقاف، وذلك في المدينة الشبابية الدولية بالعريش بحضور المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس سالم صباح مدير إدارة السياحة، المهندس جمال حلمي مدير إدارة البيئة، إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والمكرمين وأسرهم.



وأكد المحافظ تقديره لحفظة القرآن الكريم، موجهًا الشكر للأئمة والمشايخ محفظي القرآن الكريم، كما كلف مدير عام الأوقاف بالاستعداد من الآن لتبني حافظي القرآن الكريم واكتشاف المتميزين منهم لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية.



بدوره، أكد الشيخ محمد سعد العش مدير عام الأوقاف أنه من الخير أن نحتفل بتكريم حفظة كتاب الله في ليلة القدر، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم هو مرجعيتنا، وأنه تم مؤخرًا فتح مدارس قرآنية في كل أنحاء المحافظة يعمل بها محفظون معتمدون، و3 مراكز لإعداد محفظين.



وفي إطار تكريم المتفوقين، كرم المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة وعددهم 13 طالبًا وطالبة، حيث سلمهم المحافظ شهادات التقدير والجوائز المالية.



كما كرم المحافظ الفائزين في المسابقة السياحية التى نظمتها إدارة السياحة بالديوان العام، وعددهم 25 فائزًا وفائزة موزعين على مستوى مراكز المحافظة، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقة البيئة التى سبق تنظيمها عن طريق إدارة البيئة بالمحافظة وعددهم 43 فردا.

