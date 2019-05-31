ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية بالجيزة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالى رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الجيزة، تضمنت الفعاليات عرضًا فنيًا لفرقتي النيل للإنشاد الديني والنوبة مع رسم على وجوه الأطفال، فقرات من الغناء والإنشاد للمواهب.

وشهد القصر عددًا من الأنشطة المتميزة تضمنت ورشة تدريب رسم لتعليم الأطفال أشكال الحيوانات المبسط وتدريب الجيتار والبيانو للرواد، عقد بيت ثقافة أوسيم ورشة حكي بعنوان أبوبكر أول خليفة بعد وفاة الرسول.

واختتم مركز طفل المنيرة الغربية من داخل منتدى شباب المطار ليالي رمضان الفنية بعرض لفرقتي المنيرة الغربية للفنون الشعبية قدموا خلاله مجموعة من الاستعراضات الفنية منها "حاللو، شقاوة، على نورالعين"، بجانب عرض لفرقة القاهرة للفنون الشعبية مع عرض تنورة وورشة حكي عن فرحة العيد، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية عن العيد لتصميم ورود وبالونات للأطفال.



عقدت مكتبة الكوم الأحمر محاضرة بعنوان "كيف تستقبل عيد الفطر" ودارت حول خروج زكاة الفطر حتى يُرفع صوم رمضان وزيارة الأقارب. أقامت مكتبات ساقية مكي ومنشأة البكاري وأطفيح والهلال الأحمر معرض فنون تشكيلية عما تم إنجازه خلال شهر مايو ورمضان، ونفذت مكتبة الشيخ زايد من داخل حضانة توينكل وحضانة كليفر كيدز ورشة حكي عن فضل ليلة القدر.



وأقامت مكتبة دور التربية ورشة فنية لتصميم أشكال متنوعة باستخدام فن الأورجامي مع ورسم على وجوه الأطفال، بيننا أقام بيت ثقافة المنوات وبيت ثقافة صفط اللبن ورشة فنون تشكيلية باستخدام الألوان الخشب، كما عقد قصر ثقافة الحي السادس من داخل حضانة بيبي جاردن ورشة حكي قصة أنا لولو مع ورسم على وجوه الأطفال.



نفذ بيت ثقافة كرداسة من داخل حضانة الرجاء ورشة فنون تشكيلية لتصميم كأس للزينة باستخدام الزجاجات البلاستيكة والفوم جليتور، وناقش بيت ثقافة بمها كتاب "ملفات السويس وآثرها في الإقتصاد المصري والعالم" للكاتب محمد حسنين هيكل، بينما أقام مركز أحمد عرابي ورشة فنون تشكيلية لرسم شجرة وتلونها بطريقة الملامس باستخدام ألوان بلاستيك بفرش مقاسات مختلفة مع معرض رسومات للأطفال.