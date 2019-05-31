صلاح: أفضل مشاركة هاري كين بنهائي دوري الأبطال بين ليفربول توتنهام

أكد اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، أنه يفضل لعب هاري كين مع توتنهام هوتسبر في المباراة النهائية بين الفريقين الإنجليزيين بنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وقال الدولي ردا على سؤال للمحلل الكروي جاري لينكر بقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية اليوم الجمعة، حول ما إذا كان يفضل غياب كين عن النهائي: "أفضل أن يلعب، وجميعنا سنكون جاهزين.. إنها منافسة جيدة عندما تلعب أمام الأفضل في كرة القدم"، مضيفا أن "هاري كين لاعب جيد، وأثبت ذلك على مدار أعوام كثيرة، وإنه هداف كبير للفريق وللكرة الإنجليزية.. قبل وصولي! آسف! لذلك من الجيد التواجد بالنهائي، إنه أمر جيد؛ ليعطيني دفعة لتحقيق المزيد".



وأوضح صلاح أن "العامين اللذين قضاهما مع الريدز حتى الآن كانا رائعين، واستمتع بهما كثيرا، حيث تمكن خلالهما من تحطيم الأرقام القياسية، والفوز بحذائين ذهبيين للبريميرليج، إضافة للفوز إلى جانب جائزة لاعب العام"، لافتا إلى أنه لم ينتقل إلى ليفربول للفوز بكل شيء، وإنما من أجل الفوز بشيء مهم، وأن ما يواجهه أحيانا في التشكيك بإمكانياته يعطيه حافزا لإثبات خطأ منتقديه، واللعب والاستمتاع.



يتطلع صلاح للفوز بنهائي الغد، والتتويج بلقب أمجد المسابقات الأوروبية للأندية قبيل الانضمام لمنتخب الفراعنة؛ من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو هذا الصيف.