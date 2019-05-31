روجيه فيدرير يتأهل إلى ثمن نهائي "رولان جاروس"

صعد نجم التنس السويسري روجيه فيدرير، اليوم الجمعة، إلى دور الـ16 من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".



وجاء تأهل فيدرير المصنف الثالث بالبطولة، بفوزه في دور الـ32 على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-3 و6-1 و7-6، لينتظر الفائز من مواجهة الفرنسي نيكولا مايو والأرجنتيني ليونادرو ماير لمواجهته في ثمن النهائي.



كما تأهل إلى الدور ذاته، الياباني كي نيشيكوري بتحقيقه الانتصار على الصربي لاسلو جيري بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع 6-4 و6-7 و6-3 و4-6 و8-6، ليلاقي الفرنسي بنوا بير بعد انسحاب منافسه الإسباني بابلو كارينيو بوستا ونتيجة اللقاء تشير إلى تقدمه صاحب الأرض والجمهور بمجموعتين لواحدة.