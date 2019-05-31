تظاهرات بالنمسا للضغط على الحكومة لحماية المناخ

تظاهر عشرة آلاف شاب نمساوي اليوم الجمعة أمام قصر (هوفبورج) التاريخي مقر الرئاسة والحكومة للمطالبة باجراءات اقوى من الدولة لمكافحة تغير المناخ الناجم عن الانبعاثات الضارة وظاهرة الاحتباس الحراري.



وأشارت مصادر إعلامية في فيينا إلى أن مظاهرة اليوم تجىء فى اطار سلسلة من المظاهرات التى ينظمها طلاب المدارس والجامعات للفت أنظار السياسيين الى مخاطر التباطؤ فى مواجهة الاخطار التى تهدد البيئة.



وأوضحت المصادر أن المتظاهرين حملوا لافتات ورددوا شعارات تستنكر تباطؤ الحكومة فى خفض الانبعاثات الكربونية وعدم الجدية فى خطة التحول للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل عن الوقود الأحفوري.



كانت النمسا قد شهدت قبل يومين انعقاد القمة الدولية لمكافحة تغير المناخ بحضور أنطونيو جوتيريش أمين عام الامم المتحدة والنجم أرنولد شوارزنيجر كسفير دولي للمناخ حيث شددت القمة على أهمية الاسراع فى تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة وبالاخص مكافحة تغير المناخ.