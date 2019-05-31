الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمرين عسكريين قبل نهاية العام

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بلاده ستطلق قمرين عسكريين للاتصالات من طراز (ميريديان- إم) لصالح وزارة الدفاع قبل نهاية العام الحالي.



وقال شويجو -خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع اليوم الجمعة- "سيجري إطلاق قمرين عسكريين للاتصالت من طراز (ميريديان- إم) قبل نهاية العام الحالي".



وأضاف: "سيتم الانتهاء كذلك من تشكيل المجموعة المدارية للاتصالات العسكرية (بلاجوفيست)، التي تتكون من أربعة أقمار اصطناعية"، مشيرا إلى أن هذا سيتيح إمكانية توسيع منطقة تغطية الاتصالات بالأقمار الاصطناعية داخل روسيا وخارجها،بما في ذلك منطقة القطب الشمالي.



وقال وزير الدفاع الروسي إن سعة نقل المعلومات لمجموعة الأقمار الصناعية العسكرية الروسية ستزيد بمرتين ونصف حتى عام 2025، موضحا أن هذا سيسمح بتطوير نظام الاتصالات الفضائية وزيادة حمايتها من التشويش بشكل ملموس.

