"التسامح والتواضع" حلقة نقاشية بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث أقام نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لعمل "معلقة بالكريشية وفازة بالخرز"، كما أقام قسم المواهب حلقة نقاشية بعنوان "التسامح والتواضع" بالتعاون مع أكاديمية عين شمس لتنمية المهارات للدكتورة شيرين رجب.



وأقامت مكتبة الطفل محاضرة بعنوان "حلويات العيد" في إطار الاحتفال بليالي رمضان الثقافية، ألقاها عويس معوض وعبد الكريم عبد الحميد، أوضحا فيها نشأة المسحراتي في العصر الفاطمي وفكرة الكنافة والقطايف من أهل الشام وفكرة كعك العيد، وفى الختام ألقى الشاعر عبد الكريم عبد الحميد بعض من أبيات الشعر احتفالا بتلك المناسبة.



وقدمت فرقة طامية للإنشاد الديني بمكتبة الطفل والشباب بطامية حفل فنى في ختام احتفالات المكتبة بليالى رمضان الفنية، كما أقامت مكتبة حي جنوب الفرعية محاضرة بعنوان "أطفالنا بين الإنترنت وحكايات الأجداد" تناولت مخاطر التكنولوجيا حديثًا، وفى مكتبة منية الحيط الفرعية عقدت محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" ألقاها ياسر صلاح تناولت دور المثقف فى مواجهة معوقات التنمية.



وفى سياق متصل؛ عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان "التعصب الفكري وأثره على المجتمع" ألقاها الشيخ محمد فراج عبدالحميد الذي تحدث عن أسباب التعصب الفكري، بينما نظمت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة عن استقبال عيد الفطر وفرحة المسلمين بقدومه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "للصائم فرحتان فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه".