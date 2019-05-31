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الثقافة
الجمعة 31/مايو/2019 - 05:31 م

عروض مسرحية وورش فنية بقصر أحمد بهاء الدين (صور)

عروض مسرحية وورش
حسام الضمرانى
dostor.org/2649867

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والعروض بقصر أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، تضمنت ورش حكي وورش فنون تشكيلية وأشغالا فنية تعليم تطريز ومسابقة ثقافية، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، كما قدم القصر أيضا العرض المسرحى "مملكة السكر" للأطفال على مسرح القصر. العرض من تأليف ناظم نور الدين، إخراج الفنان خالد أبوضيف، أشعار الدكتور سيد عبدالرازق، موسيقى وألحان رضا فاضل، توزيع موسيقي عبدالباری عبدالعزیز، ديكور وملابس أحمد سامى كشك، استعراضات وليد وحيد عمار، مدير المسرح حسن حسني، مدیر الفرقة الکاتب نعیم الأسیوطی.

يدور العرض حول طرح مجموعة من القيم الإيجابية التي نغرسها للطفل منذ الصغر، وأهمها قيمة العلم وقيمة الصداقة والتعاون والتسامح والمواطنة والحب والمساواة في الحقوق والواجبات والعدل وانتصار الخير علي الشر بالدهاء والتعاون، وكيفية استخدام العقل في النجاح في الحياة والحفاظ علي الوطن، وفى ختام العرض قامت رئيس الإقليم بتكريم المخرج خالد أبوضيف، مخرج العرض، والكاتب المسرحى نعيم الأسيوطي، مدير فرق المسرح بالقصر والدكتور الأديب سيد عبد الرازق.

عروض مسرحية وورش فنية بقصر أحمد بهاء الدين (صور)
عروض مسرحية وورش فنية بقصر أحمد بهاء الدين (صور)
عروض مسرحية وورش فنية بقصر أحمد بهاء الدين (صور)
عروض مسرحية وورش فنية بقصر أحمد بهاء الدين (صور)
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