فرض ضرائب إضافية عند شراء الأطعمة "غير الصحية" في بريطانيا

كشفت الكثير من الدراسات الطبية، عن أن السمنة أصبحت وباءً بعدما زادت نسبتها بشكل ملفت للنظر.



ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، يعاني حوالي 29% من الأطفال بين سنتين و15 عامًا في العالم، من زيادة الوزن أو السمنة.



وتسعي الحكومة البريطانية، علي فرض ضرائب إضافية علي الأطعمة غير الصحية، لحث الأباء والأمهات علي تناول الأطعمة الصحية لهم ولأطفالهم.



وانتقدت الحكومة البريطانية، التقارير التي أظهرت ارتفاع الأوزان في البلاد، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار مثل ذلك.



وحثت الحكومة البريطانية، المواطنين بضرورة شراء الفاكهة والخضروات، كما خفضت الأسعار من أجل حث المواطنين علي تناولها.



وذكرت تقارير عدة أن مشكلة السمنة، توثر بشكل كبير على اقتصاديات الكثير من الدول، الأمر الذي دفع البعض منهم علي فرض الكثير من العقوبات علي الاشخاص أصحاب الأوزان الكبيرة.