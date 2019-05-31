موسكو توسع قائمة ممثلى الاتحاد الأوروبى المحظور دخولهم إلى روسيا

قررت روسيا، اليوم الجمعة، توسيع قائمة ممثلي دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم إلى البلاد، ردًا على قائمة مماثلة للاتحاد الأوروبي.



وكتبت الخارجية الروسية - على موقعها الرسمي- "وفقًا للقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبى، أعلنا صراحة أن روسيا تحتفظ بحق الرد المناسب، وفي هذا الصدد، اتخذ الجانب الروسي قرارًا بتوسيع القائمة الجوابية لممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول الأراضي الروسية، ويتساوى عدد الأشخاص في القائمة الروسية مع قائمة الاتحاد الأوروبي".



وأوضحت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي تميز في الآونة الأخيرة باعتماده عددًا من القرارات، التي تنص على استخدام تدابير أحادية تقييدية ضد بعض المواطنين الروس، وأن الأسباب لمثل هذه القرارات ليس لها أي أساس من الصحة.



وأكدت أن موسكو حذرت الاتحاد الأوروبي مرارًا من فرض عقوبات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي.



يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردًا على ذلك اتخذت موسكو تدابير تشمل اتباع نهج إحلال الواردات، مُعلنة أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وأنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي، بما في ذلك، اتفاقيات مينسك الدولية.

