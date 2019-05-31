رئيس وزراء الجزائر يبحث مع الرئيس الفلسطيني العلاقات الثنائية

بحث نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء الجزائر) في مدينة جدة السعودية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.



وقالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم إن اللقاء عقد على هامش القمة العربية الاستثنائية حيث جدد رئيس السلطة الفلسطينية تثمينه الكبير لموقف الجزائر الثابت والوفي للقضية الفلسطينية.



وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على بعث العلاقات الثنائية في كل مجالات التعاون واستعرضا الأحداث الدولية الراهنة خاصة التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية.