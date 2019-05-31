5 أفلام جزائرية تشارك في مهرجان وجدة للفيلم المغاربي بالمغرب

تنافس خمسة أفلام جزائرية في مسابقتي الفيلم الروائي الطويل والقصير بمهرجان وجدة الثامن للفيلم المغاربي الذي تعقد فعالياته من 11 إلى 15 يونيو المقبل.



ويتنافس فيلما "عرفان" لسليم حمدي و"صوت الملائكة" لكمال يعيش في مسابقة الفيلم الروائي الطويل مع أربعة أعمال مغاربية أخرى بينها "فتوى" للتونسي محمود بن محمود و"طفح الكيل" للمغربي محسن بصري.



وفي مسابقة الفيلم الروائي القصير سيدخل المنافسة كل من "سينابس" لنورالدين زروقي و"نقطة صفر" لنسيم بومايزة و"هدي هي" ليوسف محساس إلى جانب تسعة أعمال مغاربية أخرى بينها التونسي "الأخوان" لمريم جبور والمغربي "قلق" لعلي بن جلون.



ويترأس الناقد والباحث في السينما أحمد بجاوي لجنة تحكيم مسابقة الافلام الروائية الطويلة للمهرجان كما سيلقي محاضرة حول تاريخ وواقع السينما الجزائرية.



كما سيتم تكريم العديد من السينمائيين المغاربيين بينهم المخرج الفرانكو-جزائري رشيد بوشارب ونظيره المغربي سعد الشرايبي بالإضافة إلى الممثلة التونسية فاطمة بن سيدان.



ويهدف مهرجان وجدة للفيلم المغاربي -الذي تأسس في 2010- إلى التعريف بالأعمال السينمائية المغاربية وترقية الصناعة السينماتوغرافية بالمنطقة، وفقا للقائمين عليه.